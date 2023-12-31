Alpler’in doruğunda çay keyfi

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:00

Führer’in çayevinden seyrediyor insanlar bu doğa harikasını! Uçurumun bağrına sipsivri bir çıkıntı gibi saplanan terasta bundan 60 yıl öncesine kadar Hitler, yanında Eva’sı keyif çatıp çayını yudumlarken kafasından yeni “kötülükler” geçiriyordu. Alpler’deki bu “kartal yuvası” ona Nasyonal Sosyalist Parti yönetiminin 50. doğum günü armağanı! Martin Bormann’ın sadece 13 ayda inşa ettirdiği, yaklaşık 150 metrelik bir kayanın sivri tepesine oturtulmuş yapıya ulaşmak küçük bir macera. Önce kayalara oyulmuş, abajurlarla aydınlatılmış 124 metrelik bir tünelde ilerliyorsunuz. Sonra, tavanından sallanan kocaman bir avizenin, duvarlarındaki kollu şamdanları pırıl pırıl aydınlattığı, içi tamamen pirinç levhalarla kaplı 47 kişilik asansörle kayaların içinden 124 metre yükseliyorsunuz, sadece 41 saniyede. Az sonra keyifle pastanızı yiyip çayınızı içerken bakışlarınızı aşağılarda, durgun suları yeşil, beyaz, mavi Königsee’de gezdiriyorsunuz. Karşı tepelerin üzerinde küme küme küçük bulutlar, ötelerde sivri kayalara yükselen kartallar.

‘FÜHRER’İN İZİNİ ARIYORLAR

Ziyaret sonrasında tünel çıkışında bekleyen özel otobüsler, insanları tekrar Berchtesagaden’e indiriyor. Buraya ulaşan yol özel araçlara kapalı. Sık sık çam ormanları arasından geçen, bir tarafı uçurum yol çok dik ve daracık. Manzara anlatılamaz. 1939’da tamamı kayalara oyulan 6.5 kilometrelik bu yolu da Bormann açtırmış. Otobüs ardı ardına tünelleri geçerek 1100 metreye iniyor. Yolcular buradan sonra kendi özel araçlarıyla ya da başka bir otobüsle yollarına devam ediyor. Fakat daha önce görecek başka şeyler var.

Az yukarıda bir düzlükte beş yıldızlı bir otel, biraz ötede “Belgeler Merkezi”, az aşağıda kocaman bir yapının temel taşları, duvar yıkıntıları... Hitler’in, Berlin ve Wolfschanze’den sonraki Alp dorukları karşısında çılgınca planlarını yaptığı, Amerikalıların 1945 Nisan’ında bombaladığı üçüncü karargâhı Berghof’tan arta kalanlar. Almanya-Avusturya sınırındaki Berchtesgaden’e gelenler Obersalzberg tepesine de çıkıyor. Amerikalılarla Japonlar çoğunlukta. Buralarda hâlâ Hitler’den bir şeyler arıyorlar. Nazi subaylarının konakladığı Hoher Göll misafirhanesinin temelleri üzerine altı yıl önce oturtulmuş olan Nasyonal Sosyalist Belgeler Merkezi’nde geçmişi yaşıyorlar.

TAKMA ADI ‘BAY WOLF’TU

Hitler’in bu yörede, “Bay Wolf” takma adıyla geçirdiği 1920’li yıllardan Berlin sığınağında intiharına kadar uzanan korkunç yaşamına dönüyorlar. Bormann’ın 1943’te tepenin altına oydurduğu 5 kilometrelik tünellere ve dehlizlere adım atıyorlar. Zengin olanları, Bavyera eyaletinin 50 milyon Avro harcayarak 100 dönümlük araziye kondurduğu lüks otelde konaklıyor. ABD askerlerinin 50 yıl boyunca tatil yaptığı, Hitler’in Berghof karargâhına sadece 150 metre uzaktaki Göring villası Platterhof’un yerine inşa edilmiş bu yuvarlak yapı dev bir uçan daireyi andırıyor. Zenginler kocaman pencereli odalarından dumanlı Alp doruklarını seyredip düşlere dalıyor.

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