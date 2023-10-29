Belçika’da 100. yıl coşkusu

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Namur Belediyesi, Namur Türk Derneği’nin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu onuruna yaptı bunu. Belçika’daki varlığı 2024’te 60 yıla ulaşacak olan Türklere de bir saygı göstergesi oldu. Namur’daki cami derneği, “Türk toplumunu, yürekten bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne saygısını göstermek üzere 29 Ekim Pazar günü saat 14.00’te, belediye binası önünde, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyoruz” diyerek toplumun tüm kesimlerini Cumhuriyete sahip çıkmaya çağırdı. Siz bu yazıyı okurken Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Büşra Keser, belediye önünde toplananlara saygı duruşu yaptırıp İstiklal Marşı söyletirken Namurlu Türklerden bir genç kızımız da programın sunumunu yapacak. Cumhuriyet kadınları etkinlikte öne çıkacak. Dernek Başkanı Berkan Sevimler ve Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz’in yanında Les Engagés partisi (eski Frankofon Hıristiyan Demokratları) Başkanı ve Namur Belediye Başkanı Maxime Prévot da kutlamada kısa bir konuşma yapacak. Sakin ve kontrollü geçmesi beklenen etkinliğin sonunda katılanlar alkışlarla belediye başkanına ve belediye yönetimine teşekkürlerini ifade edecekler. 3 aydır düşünülen ve Türk usulü son bir haftada kotarılan başvuruya ışık hızıyla yanıt veren ve Namurlu Türklere “40 yılın başında bir istediklerini” veren belediye yönetiminin tutumu organizatörleri fazlasıyla sevindirdi. “Bravo Namur” dedirten bir adım. Hem her kesimi bir araya Cumhuriyette buluşturan cami derneği hem de Namur kent yönetimi alkışı fazlasıyla hak ediyor.

SADECE BALOLAR DEĞİL

Cumhuriyet’in 100. yılı sanki Türkiye dışında Türkiye’den daha coşkulu kutlanıyor. Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde sadece 100. yıl Cumhuriyet Baloları değil, ortak resim sergileri ve sanat etkinlikleri de dikkat çekiyor. Belçika’daki sahiplenme ve coşku da kayıtlara geçilmesi gereken türden.

Başarılı kemancı genç kızımız Gözde Sevdir’in de sahne aldığı Mons’taki SHAPE NATO tesislerinde 100. yıl dün kutlandı. Türk müziği ve halk oyunları ile Türk mutfağından örnekler sunuldu. Türk Özel Sektör Derneği üyeleri “Emine Erdoğan’ın alışveriş için kapattığı” cadde olarak tarihe geçen Avenue Louise’de şık bir ortamda 100. yıl Cumhuriyet Balosu ile 100. yıl heyecanını yaşadı dün gece. Bu yıl 11.si düzenlenen Geleneksel Rumeli gecesi de 100. yıl onuruna dün yapılan geceyi Cumhuriyet Balosu olarak gerçekleştirdi. Rumeli Samet ile Rumeli müzikleri ve de Grup İstanbul ile coştu konuklar. Ben de Cumhuriyetin önemini gerçek yaşamdan örneklerle anlatan bir konuşma yaptım.

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği 30 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Quintet Konseri ve Milli Gün Resepsiyonu ile Brüksel’in prestijli mekânlarından Kraliyet Güzel Sanatlar Sarayı BOZAR’da 100. yılı selamlayacak.

31 Ekim’de CHP Belçika Birliği 100. yıl balosu düzenliyor. Türkiye’den Hüseyin Turan gelirken Belçika’nın öne çıkan genç müzisyenlerinden Kenan Erer de gençleri coşturacak. Konuklar, Zafer Kara ve Orkestrası eşliğinde dans ederken Sait Alper de sanat müziği örnekleri sergileyecek. Dillere Destan Folklor Ekibi halk danslarımızı sahneleyecek. Birlik, 29 Ekim’de de dernek lokalinde 100. yıl konulu bir panel organize ediyor.

Belçika’nın Limburg Bölgesi’nde kültür sanat faaliyetleri yapan The Voice of Art Derneği, 4 Kasım Cuma akşamı Beringen Kültür Merkezi’nde 100. yılı sahnede kutlayacak. Atatürk’ün sevdiği şarkılar, zeybek gösterisi ve marşlar ile Cumhuriyet coşkusu ve Atatürk sevgisi sahneye yansıyacak.

Not: 4 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarımı imzalayacağım.

[email protected]