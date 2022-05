Brazaville sokakları sürprizlerle dolu

22 Mayıs 2022 Pazar, 00:00

Girişte kontrol için pasaportları verdik ve beklemeye koyulduk. Ardından pasaportlar geri verileceğine oğlumla bana gösterilen yerde beklememiz söylendi. İnanması zor o bekleyiş tam beş saat sürdü. Bizi almaya gelen eşimin beklemekten yorulup telefonla da ulaşamayınca pasaport kontrole girmesiyle durum anlaşıldı. Gitmeden istenen evrakları teslim edip vizemizi almış, sarı humma aşısı ve PCR’ı da yaptırmıştık, her şey tamamdı. Pasaport kontrol vizenin eksik olduğunu iddia ediyor, eksiğin pasaport yaprakları arasına konulacak değerli kâğıtlarla giderileceğini ima ediyordu! Bizimle bekleyen başka bir yabancı adam, eşi Kongolu olduğu için tecrübeliydi, her gelişinde her evrakı tamam olsa da aynı sorun çıkarılırmış, aynı dertten muzdariptik. Eşi geldi, memurların odasına girdi, gereğini yaptı ve adamı aldı gitti. Biz ise hakkımızla çıkmak için epey direndik. Bir şekilde sorun çözüldü ve Maya Maya Havaalanı’ndan çıkabildik. Durum böyle olunca geziye eksi puanla başladık, yabancıydık, turist olarak para harcayacak da olsak farklı muamelemeye tabi tutulmuştuk! Daha sonra durumu Ankara’da Kongo B. Büyükelçiliği’ne yazdığımda, yanlış anlaşılma olduğu ve aslında vizemizin yeterli olduğu, başımıza gelenlerden duyulan üzüntü dile getirildi. Bir ülkeye ilk kez gidince insan sürprizlerle karşılaşmaya hazır olmalı, yaşadıkça öğreniyoruz. Sürprizlerin arkası kesilmedi! Bindiğimiz bir takside şoför söylediğimiz adresi bilmiyor diye geri indirdi. GPS’lerin cirit attığı bu devirde, o küçücük şehirde, kolay bir adres bulmak için kılını kıpırdatmayan şoför şaşırttı. Neyse ki yeni gelen taksi gideni aratmadı, güler yüzlü ve kibardı. Taksilerde ilginç sistem; taksimetre, uzun-kısa mesafe ayrımı olmadan ücretin standart 1000 Merkez Afrika Frankı, yani yaklaşık 25 TL.

KENTİN EN HOŞ SÜRPRİZİ

Brazaville’deki en hoş sürpriz her an karşınıza çıkabilecek koro çalışmaları ve sokaklarda canlı müzik yapanlar. Ritimleriyle ünlü Kongo’nun efsanevi grubu Les Bantous de la Capitale 1959 yılında Brazzaville’de kurulmuş, grup 60 yıldır beraber müzik yapan bir grup yaşlı adamdan oluşuyor. Onları izleyemedik ancak kısa zaman zarfında kentte dolaşırken farklı kliselerin bahçesinde iki koro çalışmasına denk geldik. İlki Basilica of Saint Anne Klisesi’nde, bana 23 Nisan kutlamaları için gelen çocukları anımsatan çocuk korosuydu. Öyle güzel ve profesyonel söylüyorlardı ki çalışmanın sonuna kadar ayrılamadım, fotoğraf çektirdim. Diğeri merkezdeki tarihi katedral de yetişkinlerin çalışmasıydı ve izlememize izin vermeleri büyük incelikti. Brazaville sokaklarında kadınların günlük hayattaki şıklığı ise görülmeye değer, herkesi şaşırtacak cinsten. Rengârenk geleneksel kıyafetleriyle, bakımlı saçlar ve peruklarıyla sokaklar adeta bir podyum. Şık olmaya çok özen gösterildiği aşikâr. Kentte iş ve dükkân sahibi Lübnanlı çok. Beyrut adlı markette Türk gıda maddelerini görmek güzel bir sürpriz oldu. Ancak fiyatlar Avrupa ile yarışır durumda! Şeker pancarı, yer fıstığı, muz başlıca yerli ürünlerden, avakadoların boyutu ve lezzeti ise tarifsiz. Ancak eşimi tekrar ziyarete gitmeye cesaretim yok, neyle karşılaşacağımı bilmiyorum.

