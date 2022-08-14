Brüksel’de turizm canlandı

14 Ağustos 2022 Pazar, 05:00

Brüksel nüfusunun bir bölümü Akdeniz sahillerine taşınırken, gidenlerin yerine dünyanın dört bir yanından turistler geliyor. Bira, çikolata, Jacques Brel, festivaller ya da konserler gibi herkesin geliş nedeni farklı da olsa turistler Brüksel’e geri döndü.

Brüksel Tanıtım Kurumu Visit.Brussels’den Jeroen Roppe, Tomorrowland Festivali gibi festivaller ve Kral Baudouin Stadyumu’nda düzenlenen Rolling Stones, Ed Sheeran ve Coldplay konserlerinin turistleri geri çekmekte önemli rol oynadığını belirtiyor. 2005 yılından beri Belçika’nın Boom kentinde düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland Festivali, bu yıl Temmuz’un son üç hafta sonunda düzenlendi. (2020 ve 2021 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen bu festival koronavirüsü döneminde sanal konserler ile yetinmişti.) 11 Temmuz’da Rolling Stones, 22 ve 23 Temmuz’da Ed Sheeran dünyanın dört bir yanından insanı Brüksel’e taşıdı. 5, 6, 8 ve 9 Ağustos’ta ise Kral Baudouin Stadyumu’nda Coldplay konseri düzenlendi.

Pandemi öncesi rakamların yüzde 15 altında seyretse de Brüksel otellerindeki doluluk oranı turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Brüksel caddeleri ve özellikle de kafelerin terasları koronavirüs öncesi “eski günlerdeki gibi” canlandı. Ancak yiyecek içecek ve konaklama sektörü yine de kaygılı. Pandemi nedeniyle sektörden ayrılan ve kendilerine başka alanlarda iş bulan elemanların yerini doldurmakta zorlanıyorlar. Otellerin bazı katları hizmete açılamazken restoranlarda ciddi eleman sorunu yaşanıyor. Sektör yetkilileri konuyu Avrupa Birliği düzeyinde çözmenin ve “çalışma saatlerini iyileştirerek ve ücretleri artırarak” mesleği daha çekici hale getirmenin yollarını arıyor.

SCHAERBEEK’TE UYUM SORUNU YOK

Eskisi gibi “Yine falda sen çıktın, yok ki senden başkası” denilmese ve başka ülkelere de tatile gitseler de Belçikalı Türklerin genellikle yaz tatilini geçirdiği ülke yine ana vatanları Türkiye. Türklerin otomobillerini hazırlamaları ve yolcu edilmeleri Belçikalı komşularının da ilgisini çekiyor. Taşlamaları dikkat çeken ve beğeniyle takip edilen Brüksel’deki Emirdağlı arkadaşımız Hakiki Kabakçı’nın sosyal medyadaki paylaşımı bana yıllar önce yazdığım bir skeci anımsattı. Önce sosyal medya paylaşımını okuyalım: “Geçen yıl, Belçika’dan sılaya karayoluyla giden Türk komşumuzu yolcu ederken arkasından su dökdüğümüzü gören Belçikalı komşumuzun da bu sene biz giderken pencereden bizim arkamızdan su dökmesine biz de göz yaşı dökerek cevap verdik. İşte asimilasyon bu! Baktılar biz olmuyoruz, Belçikalılar yavaş yavaş asimile oluyor.”

Gelelim tiyatroda ve TV’de seyirciyle buluşan yıllar önce yazdığım skece. Televizyon haber sunucusu “Schaerbeek’te uyum sorunu olmadığı ortaya çıktı. Postmodern köy TV’ye açıklama yapan Schaerbeek’in en eski sakinlerinden Joelle Pimont” diye sunumu yapar. Sahneye Joelle gelir ve aksanlı Türkçesi ile: “Uyum sorununu da nereden çıkartıyorlar? Schaerbeek’te uyum sorunu diye bir sorunumuz yok bizim. İyi kötü Türkçe öğrendik. Türklerle rahatça anlaşabiliyoruz. Biz de artık Türkler gibi dükkânın önüne sandalye koyup park yeri ayırıyoruz, gerektiğinde dörtlüleri yakıp Chaussée de Haecht’ın ortasında bırakabiliyoruz otomobilimizi. Schaerbeek’te kesinlikle uyum sorunu yok. Türklerle çok uyumlu bir şekilde yaşıyoruz. 50 yılımızı aldı ama sonunda Türklere uyum sağlamayı başardık.” Sunucu “dedi” diye ekler.

Türkler Brüksel’in ikinci büyük belediyesi olan Shaerbeek’te yoğun olarak yaşıyorlar. Yazıyı yazmaya başlamadan önce eşime ve bazı arkadaşlara “Belçikalılar düğün konvoyu yapmaya başladı mı? Korna çalarak ve trafiği aksatarak yol alan Belçikalı yeni çift ve peşinden otomobilleriyle gelen tanıdık ve arkadaşlarına rastladınız mı” diye sordum. Henüz gören olmamış. Demek ki Belçikalıların uyumlarında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Hemen bu konuya el atmalı :)

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