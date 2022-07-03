Bu Moskova başka Moskova
“Keşke herkes Moskova’nın yeni yüzünü tanıyabilse. Biz çok farklı bir noktaya gidiyoruz.” diyor Rus başkentinin sokaklarını turlarken arkadaşım Olesya...
Gerçekten de öyle. Moskova dendiğinde düne kadar aklımıza Rus mimari tarzının ürünü olan kilise, metro, opera ve bale tiyatrosu “Bolşoy” geliyordu.
Şimdilerde ise farklı bir yüzü var kadim kentin; artık genç, teknolojik ve yaşamın içinde Moskova’yla burun burunayız.
Örneğin günlük yaşantımızdaki teknoloji markaları Yandex, Kaspersky, VKontakte, Ethereum, Telegram, IT dünyasının cenneti “Fizteh Park” bunlardan sadece birkaçı. Özellikle “Fizteh Park” projesinin mimarı Aleksandr Ruçyev de Rusya’nın yeni gözdelerinden. Venezüella’nın kripto para birimi El Petro’yu hayata geçiren iş insanı, teknik, fizik ve uzay teknoloji eğitimi almış zamanında ve bu konularla ilgilenen, merak edenlere internet aracılığıyla ışık tutuyor. Amaç ilham verip yepyeni IT ve Kripto kentlerini kurmak. Bu konuyu hükümet de destekliyor. Hatta ülkenin modern nano teknoloji yeri “Skolkovo” da sanki yarınlara açılan kapı.
Teknolojinin yanı sıra Chelsea’nin eski sahibi ünlü oligark Roman Abromoviç’e ait olan son derece salaş, organik mutfak mekânı olarak bilinen “seasons” da şu sıralar Moskova’nın gezilecek yerlerinden. Hatta Abromoviç ve arkadaşlarına denk gelme olasılığı bile var. Soğuk havaya inat inşa edilen golf kulübü de Skolkovo’nın önemli uğrak yerlerinden.
Eski Rusya’ya dönersek sokaklar kalabalık; yağmurda, karda resital veren sokak müzisyenleri, havaların ısınmasıyla performans artırmışlar. Hemen her metro girişi ve altgeçitte müzik var. Kimi ekmek parası peşinde kimi de konservatuvardaki eğitimini kalabalık önünde pekiştirme derdinde. Kim ne derse desin Moskova kocaman bir açık hava konser alanı.
Yeme içme meselesine gelirsek, hazır ve hızlı tüketim (fast food) bir kademe yukarı çıkmış. Dünya mutfaklarının çeşitli örnekleri: Japon, Vietnam, Hint, Türk, Özbek, İtalyan, Fransız mutafağı hem çabuk hem nitelikli ürünler sunuyor, ki bu tür artık çok ilgi görmekte. Depo adlı gurme alanına yolunuz düşerse istediğiniz yemeği müzik eşliğinde yiyorsunuz. Eski bir troleybüs deposunu yeni bir etkinlik alanı yapmışlar.
Belki 875 yıllık bir kent Moskva ama şu sıralar kalbi daha genç ve dinamik.
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