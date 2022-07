Çiçeklerin ve çelişkilerin kenti!

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Başkent küresel sıralamadaki tırmanışını, kentin çoğu yolda 30 km/s hız sınırı uygulaması ve iyileştirilmiş bisiklet altyapısı da dahil olmak üzere pandemi kapanması zamanında kamusal alanı daha iyi kullanmasına borçlu. Suç işleme, altyapı, yeşil alanlar, kültür ve sağlık hizmetleri gibi faktörlerden 100 üzerinden 92 puan aldı. Yine de bu sonuca temkinli yaklaşmak gerek.

Eğer Belçika’nın turistik kenti Brugge el dokunulmamış mimarisiyle bir Orta Çağ Açık Hava Müzesi ise sürrealizmin başkenti Brüksel de bir “son dakika” açık hava müzesidir. Brüksel’de her an her şey olabilir ya da yapılmasına kesin gözüyle bakılan yapılmayabilir.

“Kiralık alışveriş caddesi” diye başlık atmayı ve Brüksel’in istiklal caddesi olarak adlandırdığım en popüler alışveriş caddesi Rue Neuve’ü yazmayı düşünüyordum. Hatta 92 dükkandan 15’inde kiralık ilanı bulunan caddeyi özel gezip boş dükkanların fotoğrafını bile çektim. Ancak son istatistikler son günlerde caddenin tekrar pandemi önceki yoğunluğuna ulaştığını ve Brüksel’in en kalabalık alışveriş caddesi olduğunu gösteriyor. Yok yok, bu cadde Emime Erdoğan’ın trafiğe kapattığı benim Brüksel’in Bağdat Caddesi dediğim “Avenue Louise” değil!

BRÜKSEL’DEKİ TEKSAS

“Brüksel’deki Teksas” başlığı da ilgi çeker. Bu yıl 1 Ocak ve 22 Haziran tarihleri arasında Brüksel’de 22 silahlı saldırı gerçekleştirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla (esrar ve kokain) bağlantılı saldırıların 14’ünde birer kişi, birinde 2 kişi yaralandı, birinde ise 1 kişi öldü. Dünyanın “en yaşanabilir” 24. kenti Brüksel’in öteki yüzü de böyle işte.

“Brüksel tatile hazır” başlığıyla müzik festivallerini, açık hava havuzu bulunmayan Brüksel’de kanal boyunda oluşturulan ve 18 Eylül’e kadar garibana tatil havası estirecek geçici açık hava havuzu Flow’u ya da 1-15 Temmuz tarihleri arasında Brüksel’de 16 ayrı mekanda hava kararınca filmlerin gösterileceği “Bruxelles fait son cinéma” (Brüksel sinemasını yapıyor) açık hava sinema festivalini yazmak da ilgi çeker.

Sömürgecilik döneminin kirli ve karanlık isimlerinden Korgeneral Émile Storms’un Brüksel’in “Afrika semti Matongé yakınlarındaki “Square de Meeûs alanında bulunan mermer büstünün Kongo’nun Belçika’dan bağımsızlığının 62. yıldönümüne denk gelecek şekilde perşembe günü sökülmesi de kesin dikkat çeker. Storms, kanlı kral II. Leopold tarafından Kongo’yu kolonileştirmek ve 1885’te Kongo Özgür Devleti’ni kurmak için görevlendirilen acımasızlığı ve vahşetiyle bilinen kilit isimlerden biriydi.

IRAK KÖKENLİ BAŞKAN

“En iyisi tüm başlıkları yazıp bir torbaya atayım, ne çıkarsa onu yazayım” diye geçti aklımdan. “İşi şansa bırakma Flaman Hristiyan demokratları CD&V partisi başkanlığına seçilen Sammy Mehdi’yi yazmalısın mutlaka” dedi içimdeki şeytan.

25 Haziran’da Flaman Hristiyan demokratların yeni lideri seçime tek aday olarak giren ve oy kullanan parti üyelerinin yüzde 97’sinin desteğini alan Iraklı Müslüman baba ve Belçikalı Hristiyan annenin 33 yaşındaki Brüksel doğumlu Belçikalı oğlu Sammy Mehdi oldu. Mehdi federal hükümetteki Göç ve Sığınma Devlet Bakanlığı’nı bırakarak heyecanla yeni görevine başladı. Mehdi’nin en büyük önceliği CD&V’deki kan kaybını önlemek ve partiyi tekrar çekim noktası yapmak.

Ben aslında “Brüksel: çiçeklerin kenti” diye bir yazı yazmak istiyordum. Kendi simgesi de bir çiçek, sarı zambak (Iris) olan Brüksel’de eski kent meydanı Grand Place’da 2 yılda bir gerçekleştirilen begonyalardan yapılan çiçek halı festivalinden bahsetmiyorum. Bir süre koronavirüs molasından sonra 12-15 Ağustos’ta 50. yıl vesilesiyle ilk yılına göndermede bulunacak çiçek halı tasarımı. Şimdi anlatacağım farklı. Brüksel kent yönetimi, her yıl düzenlediği yarışmada Brüksellileri kenti çiçeklerle donatmaya davet ediyor.

46. “Brüksel çiçekler içinde” yarışması için Brüksel kenti, sakinlerini balkonlarını, ön bahçelerini ve evlerinin cephelerini mevsimlik çiçeklerle süslemeye çağırdı.Yarışmanın amacı, Brüksel sokaklarına daha fazla doğa getirmek ve insanları ekranlarının arkasında oturmak yerine bahçecilikle vakit geçirmeye teşvik etmek.

Ayrıca eklenen çiçek ve yeşilliklerin kenti daha yaşanabilir bir yer haline getirmesi, kuş, kelebek ve arı popülasyonunu artırılması; yaban hayatı ve hava kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olması umuluyor.

Asıl ilginç konuyu, birinci yılını dolduran Gent Üniversite Hastanesi Evcil Hayvan Obezite Kliniği’ni vakit geçirmeden yazsam iyi olacak aslında. 1 yıllık obezite kliniği bilançosu: klinik, 40 kilolu evcil hayvanı tedavi etti, 40 kedi ve köpek birlikte 80 kilo verdi.

Sahi bugün ne yazsam? Yoksa kura çekerek mi belirlesem konuyu?

