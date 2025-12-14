Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

14.12.2025 09:04:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Aralık 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor.

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 14 Aralık 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

14 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:20:40  39.2537   28.1222       13.6      -.-  1.9  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:15:18  40.4860   29.1343        0.0      -.-  1.5  -.-   HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)                         

08:03:53  39.2600   28.9375        4.5      -.-  1.6  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:09:41  37.9295   27.3108        2.3      -.-  1.5  -.-   ACARLAR-SELCUK (IZMIR)                           

06:59:53  40.2928   27.0462       11.8      -.-  2.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

06:56:28  39.1840   28.2827       14.1      -.-  1.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:35:38  39.1840   28.2570        9.1      -.-  2.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:33:12  40.3045   27.0330        9.1      -.-  1.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

06:30:28  39.6087   27.0773       19.0      -.-  1.4  -.-   YAYLAONU-EDREMIT (BALIKESIR)                     

06:24:16  39.0382   40.4355        5.1      -.-  1.4  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                                

06:23:38  39.0835   40.4503        5.1      -.-  1.6  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                                

06:16:37  40.2825   27.0518       13.9      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

05:49:21  38.4742   38.0275        4.0      -.-  2.2  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                   

05:48:32  39.1838   28.1718       11.4      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:29:47  40.2862   27.0485       11.7      -.-  2.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

05:22:15  39.1885   28.0340        5.4      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:21:27  39.1675   28.1748       14.0      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:17:37  39.1455   28.1713       16.5      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:16:58  39.1735   28.2035       11.1      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:13:57  39.1873   28.3195        9.5      -.-  1.7  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:10:51  38.4812   38.0625        6.3      -.-  1.8  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                         

05:07:19  39.1755   28.2437        9.1      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:49:53  39.1750   28.2157       10.0      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:48:32  39.4187   40.5740        4.8      -.-  0.8  -.-   YESILGOL-YEDISU (BINGOL)                         

04:32:14  36.8945   27.5468        7.1      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                      

04:30:00  39.1878   28.2372       10.9      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:11:00  39.1925   28.1748       10.5      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:07:42  37.8067   29.4433        8.7      -.-  1.3  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                           

04:03:20  40.2890   27.0267       14.4      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

04:01:41  40.2948   27.0433       12.8      -.-  2.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

03:32:55  39.2173   28.1157       13.7      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:10:34  39.2577   28.9783        9.3      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:08:53  39.2643   28.0415        9.0      -.-  1.5  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:07:02  40.2940   27.0443       12.2      -.-  1.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

03:05:49  39.1262   28.2740       14.7      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:01:07  39.2337   28.9977       13.2      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:55:26  39.1680   28.2287        2.9      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:51:52  39.2293   29.0033       12.5      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:50:13  39.3072   29.0447        5.1      -.-  2.9  -.-   YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)                   

02:37:12  35.2482   26.2072        4.3      -.-  3.3  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

02:35:25  40.3875   27.1425        9.0      -.-  1.5  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                         

02:18:53  39.2313   28.1193       12.1      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:43:13  37.3215   37.0362        6.9      -.-  1.3  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

01:35:11  39.4548   27.9763        9.4      -.-  1.9  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                 

01:29:19  38.1240   36.9627        3.3      -.-  1.4  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

00:38:30  37.8727   26.9152        7.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

00:30:20  39.2442   28.2320        5.4      -.-  1.2  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

İlgili Konular: #deprem #Son depremler