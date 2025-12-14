Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 14 Aralık 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
14 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:20:40 39.2537 28.1222 13.6 -.- 1.9 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:15:18 40.4860 29.1343 0.0 -.- 1.5 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)
08:03:53 39.2600 28.9375 4.5 -.- 1.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
07:09:41 37.9295 27.3108 2.3 -.- 1.5 -.- ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
06:59:53 40.2928 27.0462 11.8 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
06:56:28 39.1840 28.2827 14.1 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:35:38 39.1840 28.2570 9.1 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:12 40.3045 27.0330 9.1 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
06:30:28 39.6087 27.0773 19.0 -.- 1.4 -.- YAYLAONU-EDREMIT (BALIKESIR)
06:24:16 39.0382 40.4355 5.1 -.- 1.4 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)
06:23:38 39.0835 40.4503 5.1 -.- 1.6 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)
06:16:37 40.2825 27.0518 13.9 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
05:49:21 38.4742 38.0275 4.0 -.- 2.2 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
05:48:32 39.1838 28.1718 11.4 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:47 40.2862 27.0485 11.7 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
05:22:15 39.1885 28.0340 5.4 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:21:27 39.1675 28.1748 14.0 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:37 39.1455 28.1713 16.5 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:16:58 39.1735 28.2035 11.1 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:13:57 39.1873 28.3195 9.5 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:51 38.4812 38.0625 6.3 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
05:07:19 39.1755 28.2437 9.1 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:49:53 39.1750 28.2157 10.0 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:48:32 39.4187 40.5740 4.8 -.- 0.8 -.- YESILGOL-YEDISU (BINGOL)
04:32:14 36.8945 27.5468 7.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
04:30:00 39.1878 28.2372 10.9 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:11:00 39.1925 28.1748 10.5 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:42 37.8067 29.4433 8.7 -.- 1.3 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI)
04:03:20 40.2890 27.0267 14.4 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:01:41 40.2948 27.0433 12.8 -.- 2.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
03:32:55 39.2173 28.1157 13.7 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:34 39.2577 28.9783 9.3 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:08:53 39.2643 28.0415 9.0 -.- 1.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:07:02 40.2940 27.0443 12.2 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
03:05:49 39.1262 28.2740 14.7 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:01:07 39.2337 28.9977 13.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:55:26 39.1680 28.2287 2.9 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:51:52 39.2293 29.0033 12.5 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:50:13 39.3072 29.0447 5.1 -.- 2.9 -.- YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)
02:37:12 35.2482 26.2072 4.3 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:35:25 40.3875 27.1425 9.0 -.- 1.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
02:18:53 39.2313 28.1193 12.1 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:43:13 37.3215 37.0362 6.9 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:35:11 39.4548 27.9763 9.4 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
01:29:19 38.1240 36.9627 3.3 -.- 1.4 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:38:30 37.8727 26.9152 7.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:30:20 39.2442 28.2320 5.4 -.- 1.2 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)