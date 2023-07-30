Dünyanın en zengin kralı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

Arada bir Tayland’daki vatandaşlarını ziyarete giderken bindiği ve “Alongkorn” adını verdiği lüks Boeing 777 ona yaklaşık yarım milyar dolara mal olmuş. Uçağın tüm içi tik kaplama. Yolculuklarında kaniş cinsi iki düzine köpeği hep yanında! Malvarlığı üzerine değişik söylentiler var. 28 Temmuz’da 71 yaşına basan kralın banka hesabı (!) 30 milyar ile 100 milyar dolar arasında değişiyor! Babasının ardından tahtı devralırken başına konan taç 7.3 kilo ağırlığında. Kralın doğum günü Tayland’da resmi bayram.

BASKICI VE SAVURGAN

Tutzing’deki villasında canı sıkılıp gezintiye çıktı mı veya gölde yüzmeye gitti mi en az otuz kişi ona eşlik ediyor. Hep başkalarından değişik olmak isteyen baskıcı ruhlu ve savurgan bir tip olduğu söylenen kral Maha Vajiralongkorn’un ülkesindeki karşıtları Tayland’ı yabancı topraklardan yönettiğini ileri sürüp arada bir Alman hükümetine protesto dilekçeleri veriyorlar. Amnesty International ve benzeri kuruluşlar Tayland’da insan haklarının sürekli ihlal edildiğini raporlarında açıklıyor. Monarşiye hakaretin karşılığı 15 yıl hapis. Tutzing’deki, oturum alanı 1400 metrekare olan Villa Stolberg 1926 yapımı. Starnberg belediye meclisindeki partiler kralın “korunan tarihi evler” listesinde yer alan villasının “ikinci konut” kabul edilip vergi vermesini talep ediyorlar. Ancak bütün bu çıkışlar hep hasır altı ediliyor!

‘ŞİMŞEKLERİN KRALI’

Kimler yaşamış (hâlâ da yaşıyor) Starnberg Gölü kıyılarında. Sadece Bavyera’nın ve Münih’in zenginleri değil. Avusturya imparatoriçesi ve Macaristan, Hırvatistan ve Bohemya kraliçesi Elisabeth (Sissi) 1854’de on yedi yaşında imparator Franz Joseph’le evlenen dek Possenhofen Sarayı’nda gençlik yıllarını geçirmişti. Kendi yarattığı düşler dünyasında içine kapanık, insanlardan uzak bir yaşam sürdürmüş olan Bavyera kralı II. Ludwig, 1886 yılında doktorlar heyetinin verdiği “psikolojik yetersizlik” raporuyla tahtından indirilmiş ve Starnberg Gölü kıyısındaki Berg’e sürülmüştü. Kısa süre sonra da gölde cesedi bulunmuştu. İnsanlarını terk etmiş, arkasında büyük borçlar bırakan kralın sonu, düşler dünyasında yaşayan her insan gibi hazin olmuştu...

Tayland kralı Maha Vajiralongkorn (Rama X.) Tutzing’de canı sıkılınca Avusturya sınırındaki Garmisch-Partenkirchen’de Alp Dağları manzaralı, 3 bin metrelik Zug Dağı’nın ayaklarının dibindeki ünlü otel Grandhotel Sonnenbichl’i kapatıyor. Tabii Kral II. Ludwig süitinde konaklıyor! Bavyera’nın bu şirin kentini yeğleyenlerden biri de 1974 yılında 11 milyon marka satın aldığı villayı 2020’deki ölümüne dek sürekli “ikinci konut” olarak kullanmış olan Umman Sultanı Kâbus bin Sait’ti.

Tayland’ın kraliyet marşındaki şu sözler dikkat çekici: Biz kralımızın hizmetindeyiz. Yaşamımız onun emrinde. Maha Vajiralongkorn “Şimşeklerin Kralı” anlamına geliyor!

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