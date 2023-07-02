Gerçek cazibe zorluktur

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

Fırtına, gökyüzünü karartmış, siyah bulutlarla kaplamıştı. Poseidon’un şimşekleri Cape Horn semalarında çakarak adeta gökyüzünü parçalıyordu. Minnehaha, korku filminden bir sahneyi andırırcasına, dümendeki cesur kaptanı sayesinde rotasında kahramanca ilerliyordu. Birbirlerinden başka hiç arkadaşları yoktu bu zorlu seyri onlarla paylaşan. “Minnehaha, seninle beraber fırtınaya karşı koymak için buradayım. Birlikte bu zorlu yolculuğu tamamlayacağız. Her bir sarsıntıda, her bir dalga vurduğunda birbirimize destek olacağız. Çünkü biz bir ekibiz, güçlüyüz ve bu fırtınayı yeneceğiz. İleriye bakalım, çünkü bizi bekleyen güzellikler var. Hazır mısın?”

Gürültülü dalgaların arasında, “Evet, Kristen! Hazırım! Bütün gücümle seninle birlikteyim. Haydi, bu fırtınanın üzerinden geçip, zaferin tadını birlikte yaşayalım. Seninle beraber her şeyi başarabiliriz” şeklinde yanıt verdi Minnehaha! Kirsten, bu kararlı tavra karşı Minnehaha’ya ufak bir motivasyon konuşması daha yapmaya karar verdi: “Bu yarışta bizim için çok daha fazlası var. Seninle beraber tarih yazıyoruz! Kazandığımız takdirde, ilk kadın yarışmacı olarak bir dönüm noktası olacağız. Kadın denizcilerin gücünü tüm dünyaya gösteriyoruz.”

ZİHİN OYUNUNU KAZANDI

Motivasyon konuşması işe yaramış olmalı ki Kirsten Neuschäfer, Golden Globe Race 2022’yi 234 günde dünya turunu tamamlayarak Altın Globe Ödülü’nü kazanan ilk kadın oldu. Yarışı; tam anlamıyla izolasyon, fiziksel çaba, beceri, deneyim ve cesaret gerektiren bir zihin oyunu” olarak tanımlamak da mümkün. Yarışırken modern teknoloji geride bırakılıyor, sadece yıldızlar ve güneş onlara kılavuzluk ediyor. Uydu telefonlarının sınırlı kullanımına izin verildiği yarışta, sadece yarış yetkilileriyle iletişim kurmak ve ara sıra medya röportajları yapmak için kullanılıyor. Çarpışmayı önleme alarmı ve GPS izleyici cihazı her teknenin üzerinde bulunuyor ancak yarışmacılar, konum verilerini göremiyorlar. GPS navigasyonu ise sadece acil durumlar için kullanılabiliyor ve kilitli bir şekilde tutuluyor. Bu cihazın yanlış kullanımı diskalifiyeyle sonuçlanabiliyor. Kısa süreli demirlemeler yapmak mümkün olsa da yardım almak veya tekneden ayrılmak gibi her türlü dış yardım yasak.

Minnehaha, 1988 yılında suya indirilmiş bir Cape George 36 teknesiydi ve Washington’daki Cape George tersanesinde inşa edilmişti. “Gök navigasyonuyla yelken açma, eski usul yelken açmayı gerçekten seviyorum,” diyor ve her zaman “modern teknolojinin parmaklarının ucunda bulunmadığı dönemlerde yelkenciliğin nasıl olabileceğini bilmek istedim, gerçek cazibe zorluktur“ diye anlatıyor hissettiklerini şampiyon denizci.

Ancak Neuschäfer’ın başarıları sadece yarışı kazanmakla sınırlı kalmadı. Yarış sırasında, teknesi batan ve Hint Okyanusu’nda bir günden fazla kurtarma botunda mahsur kalan Fin yelken efsanesi Tapio Lehtinen’i kurtaran ilk kişi oldu.

EFSANE DOĞDU

Kadın denizcilerin başarı hikâyeleri, toplumda cinsiyet eşitliği ve kadınların gücü konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir. Kirsten Neuschäfer’ın Minnehaha ile verdiği mücadele, cesaret ve dayanıklılık öyküsü, bu güçlü mesajı simgeliyor.

Sergilediği kahramanca performansla, Kirsten Neuschäfer tarihe geçti ve diğer kadın denizciler için gerçek bir ilham kaynağı oldu. Kadınların denizcilik gibi erkek egemen bir alanda da başarılı olabileceklerini göstermek, toplumda cinsiyet stereotiplerine meydan okumak için önemli bir adım. Bu hikâyeler, kadınların her alanda var olabileceğini ve zorlukları aşabileceğini göstererek genç kızlara ve kadınlara rol model olabilir.

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