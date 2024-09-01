Gidip de dönmemek var - Gülseren Tozkoparan Jordan

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

Hayatın aslında sadece anlardan ibaret olduğunu gözümüze sokan “Gidip de dönmemek var gelip de görmemek var” atasözü, sağlamasını bu kez de İngiltere’nin çok tanıdık ve sevilen yüzü, BBC’nin popüler sağlık programcısı Dr. Michael Mosley’le yaptı. Dr. Mosley hevesle gittiği tatilinden ne yazık ki geri dönemedi. Bir röportajında “Ailedeki erkeklerden kimse 72 yaşının üstüne çıkamadı” derken kaderin kendisine nasıl bir oyun oynacağını düşünmemişti büyük ihtimalle, en verimli çağında 67 yaşında trajik bir şekilde yaşama veda etti.

Kötü haber tez yayılır; 4 Haziran Salı günü eşi ve Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası’nda villası olan bir çift arkadaşlarıyla adaya tatile gittiklerini kayıp haberinin gelmesiyle öğrendi İngiltere, o andan itibaren de nefesler tutuldu, iyi haber beklendi. Ancak geçen günler bu ihtimali biraz daha azaltıyor ve umutlar tükeniyordu. Adaya vardıklarının ertesi günü çarşamba sabahı tekne ile hep beraber St. Nicolas plajına yüzmeye gitmişler. Sonra eşi ve arkadaşları eve dönmüş. Dr. Mosley ise biraz yürüyüş yapmak istediğinden onlara katılmamış. Macerasever doktorun öğleyin 13.00 sularında sırt çantasında 1 şişe su ile 40 derece sıcaklık altında Pedi Köyü’ne doğru yokuş yukarı yürüşe geçerkenki görüntüsü plaj kameralarına yansımış. Aynı gün akşama doğru saatler geçmesine karşın halen dönmeyen, cep telefonunu da evde unuttuğu için kendisine ulaşılamayan doktorun eşi Claire, bir şeylerin ters gittiğini hissettiğinden hemen yetkililere haber verip kayıp bildiriminde bulunmuş. Aramalara ancak perşembe sabah erken saatlerde başlanmış. Hem havadan hem karadan harekete geçen resmi ve gönüllü arama ve kurtarma ekipleri, küçük ve kayalık bir ada olan Sömbeki’de adım adım yürüyerek ulaşabildikleri yerlerde doktoru aradılar. Ancak adeta yer yarılmış da da doktor yerin içine girmişti, bulunamıyordu. Kötü haber, dört gün sonra 9 Haziran’da geldi. Dr. Mosley’in cansız bedenine ulaşabilmişti hem de hiç beklenmedik bir yerde, neredeyse hedefine varmak üzereyken dönüş yolunda denize sadece 3 dakika mesafede.

GAZETECİLER BULDU

Adanın belediye başkanı ile yerel TV ekibinin Yunan devlet televizyonu ERT’nin birlikte yürüttüğü aramalar sırasında kameralara takılan farklı bir görüntünün doktor olabileceği düşünülmüş. Bulunduğu yer deniz kenarındaki bara sadece 10-15 metre uzaklıktaymış. ERT ekibi, bar sahibini arayıp hemen kontrol etmesini istemiş ve arama böylece sonlanmış. Ne üzücü ki cesedin bulunduğu o bölge cumartesi günü itfaiyeciler, tarafından da yaya olarak ve helikopterle yukarıdan aranmış.

Hedefe yaklaştığında doktrun yat limanındaki kafenin kameralarına uzaktan yansımış görüntülerinde yalpalayarak yürüdüğü görülüyor. Bulunduğu pozisyon, “tıbbi bilgisi olan bir kişinin “dinlenmek üzere oturmuş halde kendisini güvenceye aldığı pozisyon” olduğu ifade ediliyor. Kendisini sıcaktan koruma için taşığı şemsiye de ayaklarının dibinde. Üç dakika daha yürüyebilse belki nasıl başardığı ile gündeme gelecekken; hayata ani veda, hazin son.

Polis, doktorun dönüş yolunda yanlış güzergâhı seçmiş ve yanlışlıkla çok daha zor olan dağ yoluna sapıp kaybolmuş ve dönüş yolunu bulmak için 40 derece sıcak altında çok yürüdüğünden fenalaşmış olabileceğini düşünüyor. Aslında köye vardığında barda dinlenirken de kamera görüntüsü var, orda bir şey içmemiş. Köyden villalara otobüs varmış, ona da binebilirmiş ancak son derece sağlıklı olan ve yürümeyi seven doktor, dönüş yolunu yokuş aşağı kolay yürüyeceğini hesaplamış olmalı ama yanlış rotayı seçeği hesabında yokmuş belli ki.

KENDİ ÜZERİNDE DENEY YAPARDI

Dr. Mosley, “Bu Sabah” ve “Bir Show” gibi televizyon programlarıyla tanınıyordu. BBC’de “Ben doktorum bana güven” dizisini sundu, “Sadece bir şey” sağlık podcast’inin de sunuculuğunu yaptı. Maceracı bir doktordu ve kendi üstünde de deneyler yapardı. BBC 4’te “Parazitlerle Yaşamak” belgeseli için altı hafta boyunca bağırsaklarında tenyalarla yaşadı! Mosley ayrıca haftada iki gün oruç tutmayı içeren, kendisini de Tip 2 diyabet hastalığından kurtaran 5:2 diyetini tanıtmasıyla da popülerdi. İngilz gazetesi Daily Mail’de köşe yazmış, beslenme ve egzersizle ilgili çok sayıda film çekmişti. İngiliz Tabipler Birliği tarafından “Yılın Tıp Gazetecisi” seçilen Dr. Mosley’in yakın geçmişte Channel 4 için sunduğu “Büyük Mağazanızın Sırları ve Britanya’yı Kim Şişmanlattı” programları büyük ilgi görmüş, RTS ve Emmy ödüllerine aday gösterilmiş.

Mosley’in pratisyen hekim ve yemek yazarı olan eşi Dr. Clare Mosley “Harika, komik, nazik ve zeki kocasını” kaybetmenin “yıkıcı” olduğunu, ailenin “onun bu özelliklere sahip olmasıyla” teselli bulduğunu ifade etti. Eşi Clare, “İnanılmaz bir tırmanış yaptı, yanlış rotaya girdi ve ekiplerin kapsamlı aramasında kolayca göremeyeceği bir yerde tükendi” dedi. Birlikte yaşadıkları hayatı “inanılmaz derecede şanslı ve mutlu “ olarak nitelendiren yaslı eş, son günlerdeki metanet ve destekleriyle dört çocuklarıyla da inanılmaz derecede gurur duyduğunu sözlerine ekledi.