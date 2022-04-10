Hollanda’da kedilerin saltanatı

10 Nisan 2022 Pazar, 04:00

Uzmanlar kedilerin yaşadıkları evlerdeki insanları sahipleri olarak değil bir çeşit çalışanları olarak gördüklerini belirtirler. Köpekler için ise tam tersi söylenir. En olmayacak şeylerin de başkenti olan Amsterdam’da kedilerin yeri özeldir. 1966’dan beri kentte pek çok kedi oteli vardır. Kedi sahipleri, çeşitli dönemlerde kedilerini bu otellere verirler. Kimilerinde kediler için özel yemek mönüleri, özel odalar bile bulunur. Aslında büyük kentlerdeki sokaklarda kedilere çok nadiren rastlarsınız. Kimi zaman yeni park etmiş bir arabanın motor kısmının üstünde ısınmak için keyif çatan kedilere denk gelirsiniz. O size siz ona bakıp, karşılıklı selam ve sevgi sunup ayrılırken ardınızdan şaşkın bir şekilde bakar. Kediler genelde sahibi oldukları evlerde doğup büyürler ve hayatları da çoğunlukla bir veterinerin zehirli iğnesiyle son bulur. Ancak kaderine razı olmayan ve günün birinde evlerden firar edip bir daha geri gelmeyen kediler hep olmuştur. Bir zamanlar bu kedilerden oluşan bir koloninin ormanlarda kendilerine yaşam alanı buldukları ve vahşileşerek asıllarına dönme eğilimleri gösterdiği haberleri çıkmıştı. Kuşkusuz insanoğlu buna izin vermedi ve bu kediler ormanlarda avlanarak yakalandı. Gerekçe, diğer canlı türlerine zarar vermeleriydi. Bilirsiniz, kedilerin kuşları avlamaları çok ünlüdür. Hani o koca koca köpekler de az çekmez kedilerden.

Amsterdam’da kanallarda üstünde insanların yaşadığı botlar ve evler vardır. Ziyaret etmiş olanlar iyi bilir. Bu botlardan kent merkezinde olan birisi kedi botu olarak adlandırılır ve içinde 60 kadar kedi barındırır. Evlerden kaçmış ve bir daha dönmemiş, tasmaları da olmayan kediler, bu bota yerleştirilir ve buranın yaşayan müdavimi haline gelirler. Zaman zaman kedilerine bakamayacak duruma gelen Amsterdamlılar da kedilerini buraya bırakırlar. De Poezenboot olarak adlandırılan bu kanal evinde, gönüllü hayvanseverler çalışır ve isteyenler burayı bir ücret karşılığında ziyaret de edebilirler. Amsterdam’a yolunuz düşerse siz de bu dört ayaklı dostlarımızın yaşamlarına katkıda bulunabilirsiniz. Amsterdam’da kedi kafeler de epey popülerdir. Kentin batısındaki Koopjes isimli kafe, sekiz kedisiyle müşterilere hizmet veriyor. 2014’te 975 gönüllünün, 33 bin Euro’luk bağışıyla açılan bu kafeye giriş için küçük bir ücret ödeniyor. İçeride Hollanda’nın ünlü üzeri kremalı elmalı pastasıyla kahvenizi içerken bir yandan da kedileri sevebiliyorsunuz. Kafede kedi motifli tişörtler, çantalar, anahtarlık ve benzerleri de satın alınabiliyor. Yalnızca 18 kişilik, sınırlı bir yere sahip olan kafeye önceden rezervasyon yapmadan gelinmemesi tavsiye ediliyor. Bir küçük not: İlk kedili kafeler geçen yüzyılın sonlarında Tayvan’da açılmış, sonra Paris, Berlin, Kopenhag, New York derken Amsterdam’a kadar gelmiş...

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