Hollandalının bisiklet merakı

07 Kasım 2021 Pazar, 04:00

Bisikletin selesine aynı büyüklükte bir pil yerleştiriliyor ve her pedal çevirmeniz size onlarca kez daha fazla hız kazandırıyor ve hedefinize daha çabuk ulaşabiliyorsunuz. Bu yeni bisikletler biraz tembel işi. Hiç yokuşu olmayan bir ülkede normal bisiklet kullanmak çok da zor değil.

Hollanda’da yaygın bir bisiklet kullanımı ve bir bisiklet kültürü var. Yollarda ellerinde bastonla ya da yürüteçlerle ağır aksak yol alan yaşlılar, bisikletin üzerinde aniden canlanıyor ve harikalar yaratıyorlar.

Adeta bisikletin üzerinde doğmuştur Hollandalı... 17 milyonluk ülkede 22.8 milyon bisiklet bulunuyor ve kişi başına 1.3 bisiklet düşüyor. Bu kadar bisikletin trafiğe çıkması tam anlamıyla bir felaket olacağından, ülkede bisikletler için özel yollar, trafik ışıkları, kurallar bulunmakta. Tam 4 bin 700 kilometre uzunluğunda özel bisiklet yolları hizmet veriyor ve hâlâ yeni yollar yapılmaya devam ediyor. Tüm bu düzenlemeye rağmen bisiklet kazaları da çok sık oluyor ve her yıl 150-200 kişi bisiklet kazalarında hayatını kaybediyor.

Hollanda başbakanları da çok sık olarak bisiklete binerek işlerine gidiyorlar. Başbakan, liberal Mark Rutte, daha önceki başbakanlardan sosyal demokrat Wim Kok en fanatikleriydi. Hollanda’da özellikle politikacıları tehdit etmek pek moda oldu son yıllarda. Eski başbakan Wim Kok da tehdit edildikten sonra, kısa bir dönem bisiklet yerine makam aracı ve korumalarıyla parlamentoya gidip gelmek zorunda kalmıştı. Gazetecinin sorduğu bir soruya verdiği cevapta en çok kendisini üzen şeyin artık bisikletle işe gidemeyişi olduğunu söylemişti.

Şimdi de Yavuz O. isimli bir Türk tarafından tehdit edildiği belirtilen Başbakan Rutte için koruyucu önlemler artırıldı ve başbakan şimdilik bisikletinden inmek zorunda kaldı. Yavuz O. arkadaşlarıyla özel yazışmalarında Hollanda Parlamentosu üyelerini ve Başbakan Rutte’yi katletmek gerektiğini, bunun için C4 bombalar ya da keskin nişancıların iyi iş görebileceğini söylüyor. Amsterdamlı Yavuz O.’nun 3 ay sonra hâkim karşısına çıkacağı açıklandı.

BİSİKLETİ SEVEN FASLI BELEDİYE BAŞKANI

Bir zamanlar Hollanda Yayın Kurumu NOS’ta beraber çalıştığımız, komşu Fas masasının gazetecilerinden İşçi Parti kökenli Ahmed Aboutaleb şimdilerde Rotterdam Belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Aboutaleb de bisiklet meraklılarından ve her fırsatta bisiklet ile ilgili gelişme ve girişimlere destek veren bir başkan olarak tanınıyor. Fas göçmeni, Rif Dağları’ndaki bir şehirde Berberi bir ailede dünyaya gelen ve Lahey şehrinde büyüyen Aboutaleb, Hollanda’nın en popüler belediye başkanı olarak 3 dönemdir görevde... Hakkında yazılan bir kitapta “Bisiklet üzerinde Lahey’li Berberi gençten Rotterdam Belediye Başkanlığı’na” ifadesi yer alıyor. Dünyanın en önemli bisiklet yarışması olarak bilinen Fransa Bisiklet Turu’nun bir bölümünün Rotterdam’da gerçekleşmesi için de büyük gayret gösteren bir başkan olarak biliniyor.

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