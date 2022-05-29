Kazan’ın gelişen yüzü

29 Mayıs 2022 Pazar, 05:00

Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti aynı zamanda. Adını Kazanka Nehri’nden almış. Volga Nehri ile de kesişiyor. Nüfusun yüzde 50’den fazlası Tatar, ikinci sırada ise Ruslar yer almakta. Rusça ve Tatarca birbirine karışan iki dil. Rusya Federasyonu’na bağlı bölgelerden biri olan Tataristan’ın Cumhurbaşkanı Minihanov’un her sabah 06.00’da çalışma odasından “günaydın” mesajı atıyor Telegram’dan.

Yılda 30 milyon tonun üzerinde petrol üreten Tataristan yönetimi, Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyor ve artık Tatar şirketleri de Türkiye’ye yatırım için geliyor.

Gerek tarihsel gerekse Türkiye açısından taşıdığı önemin dışında bugün Tataristan, özel ve özgün bir yere sahip.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldığında Tataristan, federasyon kapsamında özerk bir yönetim olmayı tercih etmiş. Bu yönelim sonucu 1994 yılında Rusya ile egemenliğin paylaşılması anlaşması imzalanmış. Anlaşma Kazan’a vergi ayrıcalığı, dış ilişkilerde üçüncü devletlerde kültürel ve ekonomik temsilcilikler açma hakkı, iki devlet dili hakkı gibi ayrıcalıklar tanıyor. Tatarlar, kurulan denge ve birlikte yaşamdan memnun ve alanın korunabilmesine önem veriyor. Rusya için de Tataristan vazgeçilmez... Sadece tarihsel bakımdan değil, ekonomisiyle de çevredeki diğer bölgelerin çekim merkezi...

Bununla birlikte Tataristan, Türk ve Rus coğrafyası arasında etkileşimin temsilcilerinden biri; Müslümanlar ile Ortodoks Hıristiyanların bir arada yaşadığı özgün bir yer. Nüfusunun yüzde 51’ini Tatarlar, yüzde 49’unu da Ruslar oluşturuyor. Tatarların içinde de Hıristiyan olanlar var. Hatta onların iyi Tatarca konuştuğu belirtiliyor.

Kazan’a gelmeden, görmeden buradaki saygı, denge, farklılıkların birlikte yaşamasının güzelliğini anlamak yabancılar için zor.

Kazan, spor altyapısı bakımından Rusya’nın en gelişmiş şehirlerinden biri. Kazan, Rusya’nın 2009’da spor başkenti olarak kabul edilmiş. Kazan, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmış. Şehirde, açık hava, spor etkinlikleri için pek çok alan var. Özellikle de hokey oynamak için gereken buz pateni, buz pistlerinde kayacağınız, yüzme havuzlu ve heyecanlı akvaparklar bulunuyor. Açık hava etkinlikleri arasında karting merkezi ve halat parkı yer alıyor.

Kazan, çok gelişmiş bir şehir imajı çiziyor...