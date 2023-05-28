Kırmızı Lale dokuz yaşında

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Hollandalıların görmeye pek alışkın olmadıkları bu güneşli günler, şehrin 17. yüzyıldan kalma pitoresk binalarını, pul pul döktüğü ışıklarıyla yıkıyor bugünlerde.

Bugünler aynı zamanda 12 yıl önce başlamış bir festivalin tatlı telaşını da berberinde getiriyor. Başladığı günden bu yana çeşitli badireler atlatan ama ayakta kalmayı başaran Kırmızı Lale Film Festivali 9. kez perdelerini açtı.

Ülkesel özelliği ile benzer Türk film festivallerinden ayrılan festival, üç yıla yakın bir zaman COVID-19 nedeniyle yapılamadı. Özellikle dünya sinemasındaki önemli festivallere ev sahipliği yapan Amsterdam ve Rotterdam’da, bir Türk film festivalinin bu yaşa ulaşması gerçekten önemli bir başarı.

İKİ USTA SANATÇI

Festivali, bu yıl pek çok büyük ismi bir araya getirdi. Genç kuşak sinemacıların önde gelen isimlerinden Çağan Irmak ve Yeşilçam kuşağının son temsilcilerinden Hale Soygazi festivalin önemli konuklarından. Çağan Irmak’a “ustaya saygı”, Hale Soygazi’ye “yaşam boyu başarı” ödülü verilecek.

Festivalin açılış filmi Okul Tıraşı olurken filmin başrol oyuncusu Ekin Koç da konuklar arasında yer aldı. Yönetmenler Tayfun Pirselimoğlu, Ferit Karahan, Khusnora Rozmatova, Nazar Eshonkulov konuklardan bazılarıydı. Festival için çok şey ifade eden, geçen yıl kaybettiğimiz Rıza Akın da unutulmadı. Akın’a da “yaşam boyu başarı” ödülü verilecek ve ödül eşi Miho Shimotashiro’ya takdim edilecek.

AVRASYA FİLM FESTİVALİ

Bu yıl Türkiye’nin dışında iki ülke sineması festivale dahil oldu. Özbekistan ve Kazakistan’dan gelen filmler ve yönetmenler de festival şemsiyesi altına girdi. Önümüzdeki yıllarda eski Sovyet cumhuriyetlerinden ülkeler ile İran sinemasından örnekler de sunulması hedefleniyor. Her yıl 5 filmin yer aldığı “yarışma” bölümüne bu yıl önemli filmler seçilmiş. Bu filmler şöyle: Kerr (Tayfun Pirselimoğlu), Okul Tıraşı (Ferit Karahan), Anadolu Leoparı (Emre Kayış), Mavzer (Fatih Özcan), Grev (Metin Yeğin).

Ödüller 4 Haziran’daki kapanış gününde sahiplerini bulacak.

Kırmızı Lale Film Festivali’nin yarışma bölümü için oluşturulan jürisi, beş sinema insanından oluşuyor. Hollanda’nın önemli sinema yönetmeni Eddy Terstall, yine pek çok ödülü olan yönetmen Jascha de Wilde, yönetmen Meral Uslu, yazar, senarist, tiyatro yönetmeni Şaban Ol ve Türkiye’den gelen İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, haziran ayının ilk günlerinde Amsterdam’da en iyileri seçecekler. 9. Kırmızı Lale Film Festivali Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Schiedam ve Maastricht şehirlerinde yapılıyor.

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