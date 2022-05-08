Müge kazandı, faşizm kaybetti

08 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

İnci çiçeğinin bir diğer adı “müge”, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre dilimize Fransızca’dan geçmiş. “Mayıs çanı” olarak da bilinir. Aman dikkat; çiçeği kokulu ve zehirlidir. Fransa’da 1 Mayıs yalnızca İşçi Bayramı kutlamalarını değil, aynı zamanda mügeyi de ifade eder. Kaldırımlarda, köşe başlarında çeşitli aranjmanlarla ya da sade olarak, küçük buketler halinde müge satanları görürsünüz. Satışı izne bağlı olmayan nadide bir üründür müge. Çicekci ve marketlerin yanı sıra bugüne özel olarak dernekler ve halk da belirli koşullar altında kamuya açık alanlarda izin almadan müge satabilir.

ANAYURDU JAPONYA

Avrupa’ya ortaçağda Japonya’dan gelen, baharı ve güzel günleri müjdeleyen mügenin 1 Mayıs’la ilişkisi 16. yüzyıla kadar gidiyor. Söylenceye göre dönemin Kralı IX. Charles, 1 Mayıs 1560’ta kendisine bir gezi sırasında müge sunulmasından çok mutlu olur ve şans getireceği inanışıyla maiyetindeki kadınlara 1 Mayıs 1561’de müge sunumu geleneğini başlatır. Yüzyılları aşan bu alışkanlığın, 1 Mayıs’ın İşçi Bayramı olarak kutlanmasıyla nasıl bir araya geldiği sorusuna da yine tarihten yanıt buluyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerinde Fransız devriminin, proletaryanın sembolü olarak yakalara kırmızı yaban gülü takılmaktaydı. Bu çiçek ülkenin kuzeyinde yetişiyor. Sanayi bölgesi olması nedeniyle yoğun işçi gösterilerine sahne olan bir bölge burası. 1800’lü yıllarda şarkıcı Félix Mayol, ilk Paris konserinde, ceketinin yakasına müge kondurur. Konser çok ses getirince, sahneye bir daha mügesiz çıkmaz. Dönemin modaevleri de çalışanlarına ve müşterilerine birkaç dal müge dağıtarak bu modanın yayılmasına katkıda bulunur.

DİOR ETKİSİ

Nazilerle işbirliği yapan 1941 hükümeti 1 Mayıs’ı İşçi Bayramı olarak kabul eder. Eder ama kırmızı olduğundan devrimci ve proleter mesajlar barındırdığı endişesiyle yaban gülü yerine mügeyi dayatır. Batıl inanışları olan biri olarak tanınan moda devi Christian Dior, şans getirdiğine inanılan mügeyi her bir kreasyonunun eteğine işletir. Kendisi de yaz-kış yakasına serasında yetiştirdiği mügelerden bir dal takar. 1954 yılındaki koleksiyonunu da bu çiçeğe adar. İki yıl sonra da müge parfümü Dior koleksiyonunda yerini aldı.

Çiçek, modaevinin kreasyonlarına bügün de ilham vermeye devam ediyor. Baharı müjdeleyen ve şans getirdiğine inanılan çiçeğin zehirli olduğunu, çocuk ve kediler için dikkat edilmesi gerektiğini unutmayalım. Memlekette durum nedir bilmem ama geçen yıl burada bir dal müge 2 Avro’ydu, bu yıl o da enflasyonun etkisiyle yüzde elli zamlandı.