NATO sonrası... - Ali Haydar Nergis
NATO sonrası... - Ali Haydar Nergis
İsveç, NATO’ya üye olduktan
sonra ittifakın ve UkraynaRusya savaşının askeri yükünü
daha yakından hissetmeye
başladı. Üyelik sürecinde
Ukrayna’ya 1 milyar Kron (yaklaşık
86 milyon Avro) para, askeri
malzeme ve gıda katkısında
bulunan İsveç, NATO’ya girdikten
sonra da yardımları sürdürdü.
Savaşın başlamasından bu yana,
Ukrayna’ya yapılan para, silah ve
gıda yardımlarının tutarı 37 milyar
Kron’a ulaştı.
SIKINTILAR BAŞLADI
Üyeliğin daha ilk aylarında,
askeri harcamalar nedeniyle
ülkede ekonomik sıkıntılar
yaşanmaya başladı. İsveç Kronu,
yabancı paralar karşısında
dramatik bir şekilde değer
kaybetti. Fiyatlar hızla arttı.
Halkın alım gücü daha da azaldı.
İsveç Ulusal Ekonomi Araştırma
Enstitüsü verilerine göre İsveç
2024 yılı için öngörülen 0.2
büyüme hızıyla ABD, Çin ve AB
ülkeleri için öngörülen büyüme
hızının gerisinde yer alacak.
2025 yılının büyüme hızının
ise 2.3 olması öngörülüyor.
Uzmanlar, ülkedeki
ekonomik gidişi,
“Geriye dönüşün
başlangıcı” şeklinde
tanımlıyor. İsveç
Kamu İstihdam
Servisi’nin verilerine göre
ülkede işsiz sayısı artarak yıl
sonunda yüzde 6.6’ya çıkacak.
İsveç Kronu’ndaki değer kaybı
nedeniyle, ithal edilen sebze,
meyve ve gıda ürünlerinin
fiyatları el yakıyor. Yatırımlar ve
devlet harcamaları azaltılıyor.
Okullara ayrılan bütçede
kısıntıya gidiliyor. İlk ve orta
dereceli okullardaki öğretmen
açığını gidermek için yeni
kadrolar açmak yerine derslikler
birleştiriliyor; 25-30 kişilik sınıflar
35-40 kişiye çıkarılıyor.
Sağlık sektöründeki personel
açığı büyüyor. Ağır hastalara ve
ameliyat olacaklara altı ay, bir yıl
sonrası için randevu veriliyor.
Aylıkları enflasyonun
gerisinde kalan emekliler
seslerini duyuramıyor. Yaşlı
bakımevlerinde yeterli hizmet
verilemiyor. Ülkede yaşanan
sıkıntılardan NATO ve UkraynaRusya savaşı konusunda
hükümetle ortak hareket eden
muhalefetteki Sosyal Demokrat
Parti de sorumlu tutuluyor.
Olumsuz gidişi eleştirmek,
halkı ve ekonomiyi rahatlatacak
ekonomik önerilerde bulunmak
da muhalefetteki diğer sol
partilere, sendika ve derneklere
kalıyor. İktidardaki sağcı
partilerin propaganda çabalarına
ve “dış düşman” söylemlerine
karşın halk ikna edilemedi.
“NATO’ya neden girdik” sorusu
hâlâ ortada duruyor.
NATO'NUN BEKLENTİSİ
Gelişmiş bir savaş uçağı ve
savaş gemisi sanayisine sahip
İsveç’ten NATO’nun beklentileri
de her geçen gün artıyor.
İsveç, bu beklentiyi karşılamak
için savaş sanayisi ve silah
yatırımlarını artıracak. Yüksek
teknolojik özelliklere sahip
“YAS39 Grıpen” savaş
uçağı üretimine
hız verilecek.
SAAB tarafından
üretilen ve İsveç
Hava Kuvvetlerinin
envanterinde
bulunan 96 adet “YAS19 Grıpen”
savaş uçağı sayısı, 2030 yılına dek
120’ye çıkarılacak. NATO üyesi
İskandinav ülkesi Danimarka da
geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya
833 milyon dolarlık bir askeri
destek paketi açıkladı. Söz
konusu pakette tanklar, piyade
saldırı araçları, tank parçaları
ve uçaksavar topları yer alacak.
Yardımların 2025 yılı sonuna dek
tamamlanması öngörülüyor.
Norveç Parlamentosu da
Ukrayna’ya 7.4 milyon dolarlık
yeni bir yardım paketini kabul
etti. Yardım, her yıl yaklaşık 1.5
milyar dolarlık bölümler halinde
beş yıl süreyle yapılacak.
Ali Haydar Nergis
İsveç (Malmö)
En Çok Okunan Haberler
-
- Savunma sanayi firmalarının ürünleri, Din dersinde!
- Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
- Akşener'den kurultayda 'veda' konuşması
- Polis meslektaşlarına ateş etti
- Kadınlara 'Cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- 'Türkiye ilk etkilenenlerden olacak...’
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
- Rakı fiyatlarına büyük zam
- Seçim ikinci tura kaldı