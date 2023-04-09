Paranın kokusu olmaz

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

İngiliz monarşisini temsil eden Genel Vali Mary Simon’ın maaşına geçen yıl itibarıyla yapılan yüzde 13 oranındaki zam, ortanın hafifçe solunda yer almış hükümetin başına dert kesildi.

VALİYE ZAM

Yıllık ödentisi 302 bin Kanada Doları olan valiye 40 bin dolar zam, muhalif muhafazakâr çevrelerce şiddetle eleştiriliyor. Valiye bu kadar zammı nasıl yaparsınız diye hop oturup hop kalkan sağcı kanat birden bire işçi ve emekçi haklarını dile getirmeye başladı. Zaten artık sapla saman da karışmış durumda...

Liberal solcular ve başbakanları Justin Trudeau yaylım ateşi altında kalınca, hesap makinelerini çıkarıp 40 bin doları 12 aya bölerek ekranda görünen rakamı telaffuz edip, şuncacık para için bir bardak suda fırtına koparanlara söyleniyorlar: “Altı üstü ayda 3 bin 333 dolar 33 sent... Kocaman Kanada’nın koskoca valisine şuncacık para için bu laflar edilir mi hiç!”

İki yıldır görevde bulunan Vali Simon’a yönelik öteden beri sosyal medyada yer alan ırkçı, cinsiyetçi boyutlara ulaşmış sözlü taciz ve hakaretler de maaş zammından sonra artış kaydetti. Savcılık takibe geçerken Rideau Hall adıyla bilinen valilik konutuna ait sosyal medya hesapları da kapatıldı. Valinin bu görev için kimi yoksunlukları da yok değil: İnuik “kızılderili” yerlisi Simon hem geleneksel kurala ait bir vali olmak için zorunluluk sayılan Fransızcaya hâkim değildi hem de yüksek öğrenim görmemişti, sadece lise mezunuydu. Bütün bunları orasından burasından çekiştirip kullanan sağ-muhafazakâr kesimlerin elindeki koz şimdi cüzdana giren ekstra paralardır!

MEŞGULİYET LAZIM

Başka derdiniz mi yok diye sorsalar dert arayışına çıkacak görünen Kanada’nın zoraki dertleri arasına karışmış “valiye zam meselesi” de yakında tavsar, unutulur gider. Fakat, dert gidermiş yeri boş kalmazmış derler, başkası da bulunur elbet. Hayatta dertsiz tasasız olunamayacağından sakinlikten canı sıkılan Kanadalılara da meşguliyet lazım. 50 yıl evvel İngiltere’den buraya göç etmiş Liverpoollu komşum Mr. Harold bunlara öteden beri alışık görünüyor. Sordum, “Valiye zam çok değil ama haklı da değil!” dedi. Covid ve arkasından gelen ekonomik sorunlar sırasında bu zammın yapılması doğru değildi Mr. Harold’a göre ama o kadar büyütülecek bir şey de değildi. Böyle dedi, gelgelelim ben bir şey anlamadım. Nasreddin Hoca’nın arabuluculuk yaptığı iki kişiye, sen de haklısın ama sen de haklısın demesine benziyordu. Fakat para söz konusu olunca iş çetrefilleşiyor, ancak para cüzdana girince işler de yoluna giriyor. Eskiden beri böyle değil miydi!

İmparator Vespasianus amonyak elde etmek için Roma’da idrar toplayan imalatçıları vergilendirince bu paranın pis koktuğu söylenmiş, ona atfedilen bir hikâyeye göre imparator da şu lafı etmişti. Pecunia non olet; paranın kokusu olmaz! “Para olsun da varsın koksun...”

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