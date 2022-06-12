Paris’te yürümek

12 Haziran 2022 Pazar, 05:00

Bunda otomobilin kente girişini zorlaştırmaya yönelik alınan kararlar da etkilidir hiç kuşkusuz. Önce, Seine Nehri kıyısındaki yollar araç trafiğine kapatıldı. Ardından, pandemi sürecinde artan bisiklet kullanımı ile mevcut yolların bisiklete ayrılan payını artıracak şekilde düzenlemelere gidildi. Louvre Müzesi’nin önünden geçen ve kentin iki büyük meydanını birleştiren yol da taksi ve otobüsler hariç motorlu taşıt trafiğine kapatıldı. Paris’in merkezinde bulunan ve “dünyanın en güzel caddesi” olarak kabul edilen Şanzelize de her ayın ilk pazar günü otomobil trafiğine belirli saatlerde tamamen kapatılıyor.

Ancak bir yaya olarak “Oh ne güzel, trafik terörü olmadan gezebileceğim” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolda da yaya olmanın tehlikeleri var. Özellikle karşıdan karşıya geçerken kendilerini her türlü trafik kuralından, ışıklardan muaf gören bisikletçilere karşı son derece dikkatli olmak gerekli. Sessizce gelip, “Hak bende” dercesine hiç duraksamadan hızla önünüzden geçebilirler. Sadece onlar da değil, scooter’lar ve her türlü yeni model hafif taşıma araçları kaldırımda bile karşınıza çıkabilirler. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için büyük tehlike. Bu araçların sebep oldukları kazalarda da büyük artış oldu. Hatta çeşitli dernekler, bisikletlerin ve bu araçların sebep olduğu kazalar konusunda da yetkililerden veri yayımlamalarını talep ediyor. Kurallar, cezalar yok mu, var. Halkı bilinçlendirmek için belediye, kontrolleri sıklaştırıyor ama yeterli mi, orası şüpheli. Otomobil kullanıcılarına karşı olan öfke yer değiştirip bisiklet kullanıcılarına geçti diyebiliriz.

TRAFİĞE KAPATILACAK

Önümüzdeki yıllarda gürültü ve hava kirliliğini azaltmak, yayalara ve bisikletlere daha çok yer açmak için Paris’in merkezinin sürekli olarak araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Uygulamaya bu sene sokulması düşünülen bu karar 2024 yılına ertelendi. Mevcut halde müşteri kaybetmekten yakınan esnaf ve ticari işletmeler ise kapatılan bazı yolların tekrar araç trafiğine açılmasını talep ediyor.

Kentçiler araçların ve yayaların ahenkle yaşayabilmesini uygun bir altyapının sağlayacağını söylüyor. Ancak henüz o altyapı hazır değil anlaşılan, bekleyip görelim. O ana kadar ünlü senarist Audiard’i saygıyla analım: “Paris’te araç kullanmak büyük bir kelime dağarcığı gerektiriyor.”

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