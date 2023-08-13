Penguenlerin mücadelesi

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Mutedil dalgaların kıyıya vuran sesleri haricinde ortama hâkim olan sessizlik içinde huzurlu bir atmosfer. Tam tepemizdeki güneşin ışıkları, kumsalın üzerine pırıltılar serpiştiriyor. Bu vahşi doğal hayatı gözler önüne seren sahil, adeta bir masal diyarından bir sahne, gerçeklikten soyutlanmış bir manzara gibi gözlerimizin önünde. Afrika penguenlerinin yürüyüşleri, yeni yürümeyi öğrenmiş çocukların sevimli adımlarını andırıyor. Sanki dünyayı keşfetmeye yeni başlamış gibiler. Sessiz sedasız yürürken yaptıkları ani sıçrama ile bu canlıların kara üzerinde de ne kadar çevik olduklarına tanık oluyoruz. Kısık kısık adımlar atarak ilerlerken bir anda kendilerini False Körfezi’nin serin sularına balıklama atıyorlar. Ancak bu eğlenceli görüntüler sergileyen sempatik canlılar ciddi tehditler ile karşı karşıya. Güney Afrika ve Namibya’da endemik tür olan Afrika penguenlerinin popülasyonu son yüzyılda bir milyon üreme çiftinden yaklaşık 10 bin çifte düştü.

YAŞAM ALANLARI DARALIYOR

İlk olarak, habitat kaybı, insan faaliyetlerinin neden olduğu kıyı alanlarının tahrip edilmesi penguenlerin yaşam alanlarını daraltıyor. İklim değişikliği de deniz suyu sıcaklıklarının artmasına ve penguenlerin avlarının azalmasına yol açarken, deniz kirliliği de penguenleri etkileyen bir diğer sorun. Petrol sızıntıları ve diğer kirlilikler, penguenlerin tüylerini ve derilerini etkileyerek sıcaklık düzenlemelerini zorlaştırıyor.

Bunların yanı sıra, penguen kolonilerine saldıran doğal yırtıcılar (orkalar ve büyük beyaz köpekbalığı) da popülasyonları azaltabiliyor. Ticari balık avcılığı da ciddi bir tehdit, özellikle yumurtaları ve yavruları hedef alarak penguen popülasyonlarını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden koruma ve bilinçlendirme çabaları çerçevesinde Güney Afrika Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı tehlikede olan Afrika penguenlerinin kolonileri etrafında en az 10 yıllık bir balık avı yasağının uygulanacağını açıkladı. Boulders plajı penguenlerinin bulunduğu False Bay’de ağ kullanılarak yapılan ticari balıkçılığı da durdurdu. İstatistiklere göre Güney Afrika okyanuslarında sardalye stokları tarihsel olarak en düşük seviyeye geriledi. Bu durum sardalya yakalama rekabeti yaşayan balıkçılar ve penguenler arasındaki dengeyi penguenlerin aleyhine bozuyor.

Elbette ki bu geçici coğrafi sınırlamalar; balıkçıların ve çevrecilerin ihtiyaçlarını ve endişelerini tam olarak karşılamayan bir uzlaşma. Ancak bilinçli ve etkili tedbirler uygulayarak bu benzersiz canlıların varlığını gelecek nesillere aktarabiliriz. Darısı türü tehdit altındaki tüm canlıların ve doğal yaşam alanlarının başına.

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