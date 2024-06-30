Politikada sürrealizm! - Erdinç Utku

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

9 Haziran’da Belçika’da sadece Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yapılmadı. Federal parlamento ve bölge parlamentolarının seçimleri de oldu. 16 yaşını dolduran Belçikalılar ilk kez sadece Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullandı. Oğlumuz Emre de bu hakkından yararlandı. Yani bizim Emre AP milletvekillerini seçerken “yeterli” ama iş Belçika federal ya da bölge parlamentolarına gelince “Henüz erken, dur iki yıl daha bekle” deniyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyebiliriz!

Brüksel’den Flaman Parlamentosu temsilcilerinin seçiminde tespit edilen en az 2 bin seçmenin 16 yaşında olmasına karşın oy kullanmaması gerekirken yapılan hata yüzünden oy kullandığı belirlendi. Başka yerlerdeki bu tür saçma durumlar tespit bile edilmedi. Şimdi Flaman Liberal partisi Open VLD Brüksel’de seçimlerin iptalini istiyor. 10. evet evet yazıyla da on oyla milletvekilliğini ırkçı parti Vlaams Belang’a kaptırdı çünkü.

Diğer ucubik bir durum ise Belçika’daki tüm ilericilerin, Frankofon sosyalistleri PS ve ülkenin iki yeşil partisi oy kaybetmesine karşın, beklendiği gibi aşırı sağcı Vlaams Belang yerine beklenmedik şekilde Flaman Milliyetçileri N-VA’nın birinci partisi olmasına şükretmesiydi. Hatta N-VA başkanı Bart De Wever’i kahraman bile yaptık! Seçimden oylarını arttırarak çıkan Flaman Sosyalist Partisi Vooruit “Federal başbakan De Wever olsun, ona güveniyoruz” dedi. Bu gözler bunu da gördü, bu kulaklar bunu da duydu! Önceki seçimlerde tehlike ve öcü olarak görülen De Wever, şimdi yoğun bir şekilde hükümet kurma hazırlıklarıyla meşgul ve büyük bir olasılıkla da başbakan olacak.

RENKLİ KOALİSYONLAR ÜLKESİ

De Wever, kısa vadede N-VA, Vooruit, CD&V (Flaman Hıristiyan demokratları), MR Frankofon liberalleri ve Les Engagés (Flaman Hıristiyan demokratları) ile koalisyon dışında başka bir formülün mümkün olduğuna inanmadığını söyledi bir röportajında. Bu beş parti arasında bir koalisyon anlaşması arayışı hız kazanacak; bu koalisyona ABD eyaletinin bayrağındaki sarı (N-VA), turuncu (CD&V ve Les Engagés), kırmızı (Vooruit) ve mavi (MR) renklere göndermede bulunarak “Arizona” koalisyonu denmeye başlandı bile. Bir önceki yedi partili koalisyon (Yedi Kocalı Hürmüz geldi aklıma birden) Vivaldi adını almıştı. Ana siyasi grupların dört renginden ve ünlü klasik müzik bestecisinin “Dört Mevsim” adlı yapıtından yola çıkılarak “Vivaldi koalisyonu” denmişti. Sosyalist partiler “PS ve sp.a” kırmızı, liberal partiler MR ve Open VLD mavi, çevreci partiler Ecolo ve Groen yeşil, Hıristiyan Demokrat CV&V ise turuncu renklerle biliniyor.

Şimdiye kadar yazılanlardan mutlaka kafanız karışmıştır. Hemen yardım tuşuna basın ve ek bilgi isteyin. “Nasıl oluyor da Belçika’da her siyasi görüşün bir Flaman bir de Frankofon partisi oluyor?” diye sorduğunuzu varsayıyorum. Coğrafi temelde üç bölgeli (Flaman, Valon ve Brüksel) dil bazında üç toplumlu (Flaman, Frankofon ve Alman) bir federal devlet çünkü Belçika! Bir karmaşık nokta daha ekleyeyim. Brüksel çift dilli! Şimdi Flaman kesiminde Flaman partileri seçime girebiliyor, Valonya’da ise sadece Frankofon partileri. Brüksel çift dilli olduğu için burada her iki kesimin partileri de seçimde oy istiyor. Örneğin yeşillerden Frankofon yeşilleri Ecolo ve Flaman yeşilleri Groen temsil ediyor. Sosyalistleri ise Frankofon sosyalistleri PS ve Flaman sosyalistleri Vooruit! Tabii N-VA Flaman Milliyetçileri ve Vlaams Belang Valon bölgesinde kendi adıyla temsil edilmiyor.

Brüksel denince orada duracaksın. “Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz” dedirten bir yer Brüksel. Brüksel’de trafik akışını düzenlemeye dönük Good Move planı çevresindeki tartışmalar ve sonuçları buna sadece bir örnek! Brüksel Bölge Parlamentosu seçimleri sonucunu Brüksel’in acayipliğini anlatmaya yetmeli. Brüksel’deki Frankofonlar Good Move’a tepki gösteriyor. Frankofon liberalleri MR Good Move karşıtlığıyla Brüksel’de oylarını yüzde 9 artırarak yüzde 25.95 ile sandıktan birinci parti çıktı. Frankofon yeşilleri Ecolo ise yüzde 9.27 oy kaybederek yüzde 19.12’den yüzde 9.85’e düştü.

Brüksel’deki Flamanlar Good Move’a olumlu bakıyor. Flaman yeşiller partisi Groen oylarını yüzde 22.82’ye çıkararak Flaman partiler arasında açık ara birinci oldu. René Magritte ülkesinde bunlar doğal diyebiliriz. Ama iş burada bitmiyor. Frankofon partiler arasında MR, Flaman partiler arasında da Groen koalisyon oluşturmaya öncülük edecek. Sonra da Good Move karşıtlığıyla birinci olan MR, Good Move sayesinde birinci olan Groen ile Brüksel’i yönetecek.

Olabilir mi? Neden olmasın? Burası Brüksel, sürrealizmin başkenti!