Ryanair’in fendi Elon Musk’ı yendi

Hep duyardım Ryanair’i. İlk yolculuğu geçen ay Madrid’e yaptık. Bizdeki benzerleri gibi düşük bütçeli havayollarının İrlanda versiyonu. Tarihleriniz esnek ve eşyanız azsa bilet ücreti son derece makul olabilir. Öyle ki bizim gidiş-dönüş ücreti neredeyse havalanına gidip-dönüşten daha ekonomikti. Yemek, bagaj, su vb. eklerseniz astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Bir ara tuvaleti de ücretli yapmaya kalktığı ancak tepkilerden sonra geri adım attığı söylentiler arasında!

Geçen yıl eylülde bizim ulaştırma bakanının düşük bütçeli uçuşlarda yolcuya 200 ml suyun ücretsiz verilmesinin zorunlu yapıldığı haberini okuyup sevinmiştik. Sonrasında yaptığım yolculuklarda o ikrama kavuşamadım. Her su istediğimde “O uygulama dış hatlarda değil, iç hatlarda” yanıtını aldım. Haberde öyle bir ayrım olmadığını, hatta internette her hatta da olduğunun belirtildiği ısrarım da işe yaramadı.

ÇOCUKLAR GİBİ DİDİŞTİLER

Neyse, asıl anlatmak istediğim 2026’nın başına damgasını vuran olaylardan birinin bu Ryanair CEO’su Michael O’Leary ile teknoloji dünyasının yaramaz çocuğu Elon Musk arasında patlak veren polemik! Musk’ın mekânı X’te birbirlerine laf yetiştirmeye doyamadılar, çocuklar gibi didiştiler.

Tartışmanın fitilini ateşleyen teknik bir konuydu. Uçak içi internet! Efendim Musk, sahibi olduğu Starlink uydularını Ryanair uçaklarına monte etmek için bir teklif sunmuş. İrlandalı yönetici, Starlink antenlerinin uçak üzerinde yaratacağı hava sürtünmesinin yıllık 200 milyon dolardan fazla yakıt masrafı çıkaracağını iddia ederek teklifi elinin tersiyle geri itmiş. Ancak bunu yaparken de Musk’ın matematik bilmediğini ima ederek “Yolcularımız bir saatlik uçuşta tweet atmak için para ödemez, Elon sadece hayal satıyor” demiş.

Bunu duyan Elon durur mu! “O’Leary tam bir aptal ve statüko bekçisi bir şempanze. Yaptığı matematik hatalı” diye laf yetiştirmiş. Musk onunla da kalmayıp X’te takipçilerine “Ryanair’i satın alıp başına ismi gerçekten ‘Ryan’ olan birini mi koysam?” diye sormaz mı!

Bu arada O’Leary’nin 1994 yılında şirketin başına geçtiğinden beri Ryanair’in taşıdığı yolcu sayısını yıllık 700 binden 50 milyona çıkarmayı başarmış olduğunu hatırlatalım.

Sosyal medyada bomba etkisi yaratan bu tehdit üzerine O’Leary soğukkanlı tavrıyla şu cevabı verdi: “Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre Avrupalı olmayanlar bir AB havayolunun çoğunluk hissesini alamaz. Ama Elon’u yatırımcı olarak bekleriz, X’e yatırdığı paradan çok daha fazlasını burada kazanır.”

Ardından bu kavgayı mükemmel bir fırsata çeviren Ryanair, Musk’ın kendilerine “aptal” demesi üzerine “Big Idiot Seat Sale” (Büyük Aptal Koltuk Satışı) adıyla bir kampanya başlattı, görselinde Musk ve O’Leary’nin yapay zekâ ile oluşturulmuş karikatürlerini kullandı.

KAVGADAN CEBİ DOLU AYRILDI

Sonuçta O’Leary, bu kavga sayesinde rezervasyonlarının yüzde 2-3 oranında arttığını ve dünya çapında milyonlarca dolarlık ücretsiz reklam yaptıklarını açıklayarak Musk’a teşekkür etti.

Şu an için sular biraz durulmuş gibi. Ryanair X’ten çekilmedi, aksine platformu Musk’la dalga geçmek ve etkileşim için tepe tepe kullanmaya devam ediyor. Starlink kapısını da tamamen kapatmış değil! Ryanair’in finans müdürü, “Teknoloji ucuzlarsa ve yakıt maliyeti düşerse gelecekte Starlink kullanabiliriz, sonuçta en iyi sistem o” diye kapıyı açık bıraktı. Ne de olsa bu kavgadan cebi dolu ayrılan onlardı. Musk ise X üzerinden “fırça atarak” stres atmış olmalı. Velhasıl bu büyük şirketlerin işine akıl sır ermiyor. Bize de Karagöz-Hacivat misali izlemek düşüyor.