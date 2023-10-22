Seul’de kozmik bir tecrübe

Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 03:00

Adeta başka bir evrene adım attığınız bu sergi, içeriye girdiğiniz anda sizi büyülüyor. Nefes kesici uzay teması ile etnik detayları buluşturan eserlerin her detayı fazlasıyla ilgi çekici. Kırmızı kilden etnik bir vazonun üzerine yerleştirilmiş astronot kafası, yıldız haritaları üzerine posta pulları ve etnik maskelerin kullanıldığı kolajlar sizlere görsel bir şölen sunuyor.

1979 yılında Bahamalar’ın Nassau şehrinde doğan Tavares Strachan, Nassau’daki Bahamalar Koleji’nde ve Brown Üniversitesi’nde resim ve liberal sanatlar okuduktan sonra, cam eğitimi aldığı Rhode Island Tasarım Okulu’nda lisans ve Yale Üniversitesi’nde heykel alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Çalışmaları sanat, bilim ve politikanın kesişim noktalarını harekete geçiren, bilimsel bilginin kültürel dinamikleri üzerine benzersiz ve sentezlenmiş bakış açıları sunan, çağdaş kavramsal sanatçı Strachan için; havacılık, astronomi, derin deniz araştırmaları ve klimatoloji eserlerinde değindiği tematik alanlardan yalnızca birkaçı.

‘SINIRSIZLIK’ FİKRİ

Strachan’ın en ikonik projelerinden biri olan Sahip Olduğumuz ve İstediğimiz Şey Arasındaki Mesafe (2006), Yale’de yüksek lisans öğrencisiyken keşfettiği Kuzey Kutbu’nun “az bilinen” ortak kâşifi Matthew Henson’dan etkilenerek atıldığı Kuzey Kutbu macerasının ardından yaptığı bir Alaska ziyaretinde McKinley Dağı yakınlarındaki bir nehirden alınıp Federal Express ile Bahamalar’a gönderilen 4.5 tonluk bir buz blokundan oluşuyordu. Blok, Nassau’daki bir ilkokulda güneş enerjisi ile çalışan bir dondurucuda sergilendi. Hem fiziksel olarak dikkat çekici hem de mecazi olarak yankı uyandıran eser, Dünya’nın homeostaz (gerçekleşen olumsuzluklar karşısında hücrenin kendi dengelerini koruma çabası) sistemlerinin kırılganlığına ve kültürel ve fiziksel yer değiştirmenin trajedisine gönderme yapıyordu.

Yıldızlara olan merakının peşinden giderek Rusya’nın Moskova Oblastı’nda 1960’lardan beri Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapan “Star City”de kozmonotluk eğitimi almış olan sanatçıya yıldızlar, “sınırsızlık” fikrini çağrıştırıyor; bu, coğrafi ve kültürel sınırlamaların keskin farkındalığıyla büyüdüğü memleketi Bahamalar’da onu genç yaştan beri büyüleyen bir fikir.

Kolajlar, kaleydoskopik resimler (çiçek dürbünü) ve heykellerden oluşan son çalışmalarının dayanağı, dünyada en uzun süredir yayımlanan İngilizce genel kültür ansiklopedisi Britannica Ansiklopedisi olan sanatçının; “Do and Be” (Yap ve Ol) isimli solo sergisi, eşsiz eserleri ile Seul’de ziyaretçilerini bambaşka bir evrene davet ediyor.

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