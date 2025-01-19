Tren müzesinde tarih - Ahmet Arpad

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

Nürnberg’de mutlaka görülmesi gereken çok şey var. Demiryolları müzesi, Nazi parti kongrelerinin yapıldığı dev binalar, alanlar, savaş sonrası Hitler yandaşlarının yargılandığı mahkeme salonu ve dünyanın ikinci büyük oyuncak müzesi.

Nasyonal sosyalistlerin Almanya’da ilk adımlarını attığı 1920’li yıllarda Münih’in yanı sıra kuzeyindeki Nürnberg de önemli bir “buluşma” kentidir. Aşırı sağcılar, burada “Almanların Günü”nü kutlarken Hitler’in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi de önemli parti toplantılarını Nürnberg’de düzenler. Ülke yönetimini 1933’te ele geçirmelerinin ardından bütün büyük parti kongreleri de burada yapılır. Bir hafta süren toplantılara tüm Almanya’dan 1 milyon insan katılır! Hitler, hemen arkasında yandaşları, sağ kolu havada büyük tribünden dev alandaki sonu gelmeyen geçit törenlerini izler. 1935’te bu kentte onayladıkları “Nürnberg yasaları” ile Yahudi soykırımı yolunda en önemli adımı atarlar.

İNSANLARI ÖLÜME GÖTÜREN TRENLER

Almanya’da ilk tren yolculuğu, bundan 190 yıl önce Nürnberg ile Fürth kenti arasında yapılır. 7 Aralık 1835 Alman demiryollarının kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Nürnberg’e gelip de ülkenin büyük tren müzesini görmeden dönmek olmaz. 1835’te ilk tren seferini yapmış olan “Adler”, 1853 yapımı buharlı “Nordgau”, yaşamı bir peri masalını andıran yakışıklı II. Ludwig’in özel treninden vagonlar, şansölye Otto von Bismarck’ın kompartımanı, 1890 yapımı buharlı “Phoenix” müzedeki en değerli ve eski araçlar. Müzeye son yıllarda eklenen bir bölümde devlet demiryollarının Naziler döneminde oynadığı trajik rol de sergileniyor. Nasyonal sosyalistler, sadece Alman kentlerinden değil, Yunanistan’dan Norveç’e, Fransa’dan Macaristan’a, işgal ettikleri bütün ülkelerden yüz binlerce insanı “safkan” Alman olmadıkları için trenlere bindirip gaz odalarına taşımışlardı. Savaşın kızıştığı yıllarda bile durmamıştı “ölüm trenleri”. Doğu Avrupa’ya uzanan hatlar, asker ve silah trenleri ile dolu olduğu zaman ölüme götürülen insanları tıkıştırdıkları vagonları normal yolcu trenlerinin arkasına takmışlardı. Şimdi Almanlar Nürnberg’deki müzede tarihlerinin bu kara dönemini de sergiliyor!

Tren müzesinin az ötesinde bir başka tarihi yapı var. Nazi suçlularının 1945- 1946 yıllarında yargılandığı mahkeme salonu burada. Göring, Ribbentrop, Speer, Dönitz, Keitel, Streicher, Kaltenbrunner’in de aralarında olduğu Nazi kodamanlarından 12’si insanlığa karşı suç işlemiş oldukları gerekçesiyle Nürnberg duruşmaları sonunda idama mahkûm edilmişti.

DEV OYUNCAK MÜZESİ

Nürnberg’de güzel şeyler de var. Örneğin ABD’nin Missouri eyaletindeki Bronson oyuncak müzesinden sonra dünyanın en büyük ikinci oyuncak müzesi kent merkezindeki tarihi bir binanın tüm katlarına yayılmış. 1400 metrekarelik kocaman salonlarda en eskisi 200 yıllık tam 3 bin 500 tarihi oyuncak sergileniyor. Binanın depolarındaki sandıklarda duran 65 bin oyuncak da günün birinde vitrinlerde yer almayı bekliyor. Alman oyuncak sanayisinin merkezi olan Nürnberg’de her yıl şubat ayında beş gün süren “Oyuncak Fuarı” açılıyor. Dünyanın bu en büyük oyuncak fuarına sayısız ülkeden 3 bine yakın yapımcı katılıyor, çoğu yetişkin 100 bin oyuncak meraklısı da salonları dolduruyor.

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