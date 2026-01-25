Trump, Grönland’dan sonra gözünü Yunanistan’a dikti

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı satın alma konusunda ısrar ettiği günlerde, gözünü Yunanistan’a da dikti! Grönland’la bağlantılı gümrük vergisi tehditlerinden geri adım atmasından önceki hafta internet paylaşımlarıyla popüler olan bir videoda Trump, Atina’daki Akropolis tepesinden Yunan halkına seslendi. “Yunanistan’ı yeniden büyük yapacağız” (MGGA, Make Greece Great Again) diyen Trump, söz konusu videoda Büyük İskender’e atıfta bulunarak kendini “Büyük Donald” ilan ediyor.

Siyasi hiciv ve yapay zekâ (AI) birleşiminin ürünü olan videoda Trump, “Yunanistan’ı seviyoruz. Yiro’yu (Yunan dönerini) seviyoruz. Souvlaki’yi (Yunan şiş kebabını), Mykonus’u seviyoruz… Spanakopita’yı seviyoruz. Minik ıspanaklı börek, benim favorim” diyerek sözlerini sürdürüyor.

“6 bin yıl öncesinde burada olmaları, buranın sahibi oldukları anlamına gelmez” diyen Trump, “Yunanistan’ı şimdi almalıyız. Çünkü almazsak Rusya ve Çin bütün Yiro’yu ve muhtemelen, kokoreçi de alacak” diye telaşını dile getiriyor.

Trump aynı videoda, Atina Akropolis tepesinde bulunan ve Yunan mitolojisindeki tanrıça Athena’ya adanmış antik tapınak Parthenon’un, bundan böyle “Trump tapınağı” olarak adlandırılacağını da belirtiyor. Trump ayrıca Akropolis tepesinde, bir tatil merkezi ve kumarhane kuracaklarını söylüyor.

ABD’nin Minneapolis şehrinde bir kadının aracında vurularak öldürülmesinin ardından gündemden düşmeyen göç ve gümrük muhafaza kurumu ICE’a da atıfta bulunan Trump konuşmasına şöyle devam ediyor: “ICE’ı Yunanistan’a göndereceğiz.” Trump kelime oyunu yaparken Türkçe ve Yunancada “s” harfi ile başlayan bir küfrü de ICE sözcüğünün sonuna ekliyor ve bu kurumun Yunanistan’da böyle anılacağını ifade ediyor.

Yunanistan’a bir fiyat biçilmesi için ülkenin liderleriyle görüşeceklerini dile getiren Trump, her Yunan vatandaşına MGGA baskılı bir şapka ve sahte kol düğmesi verileceğini de bildiriyor. Videoda Trump, ikonik, beyaz, pilili etekli erkek geleneksel giysisi fustanellasıyla ve bıyığıyla Yunan halkına sesleniyor.

Fustanella, Yunanların Osmanlı egemenliğine karşı 1821’de başlattığı ve 1832 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Yunanistan’ın bağımsız bir ülke olarak tanınmasını sağlayan ihtilal (Eliniki Epanastasi) döneminde popüler olmuştu. Fustanella günümüzde Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı, Atina’da Meçhul Asker Anıtı ve cumhurbaşkanlığı konutu önünde nöbet tutan evzonlar (evzones) tarafından giyiliyor.

Geleneksel erkek giysisi fustanellalı ve palabıyıklı Trump, konuşmasını şöyle sonlandırıyor: “Çok teşekkür ederim. Hoppa!”

Trump’ın Yunanistan videosu, yapay zekânın, siyasi hicvin vazgeçilmez bir unsuru olabileceğini de gösteriyor