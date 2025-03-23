Yüzen canavara karşı: EKOLOJİK PROTESTO

Yayınlanma: 23.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 04:00

Davetiye yazısında şunlar yer alıyordu:

“Cruise Gemisi Eylemi:

Cruise Karşılama Komitesi

16 Mart, 17:00-19:00

Yeni Luxor Önünde Toplanıyoruz

Düşük Riskli Protesto

Iona gemisi, Rotterdam’ı ziyaret ediyor ve biz de onu karşılamak ve yolculara bu lüks seyahatlerinin ne kadar kirletici olduğunu anlatmak istiyoruz!

Bu yüzen canavar, 5 bin 200 yolcu kapasitesine sahip, 17 restoran, 12 bar ve salon ve hatta bir spa içeriyor!

Bu eylemin amacı, yolcuları yarattıkları kirlilik konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek. Bu eylemde herhangi bir şeyi engellemiyoruz ancak biraz can sıkıcı olacağımız kesin.”

POLİS ŞİDDETINE MARUZ KALMADAN

Bu davetiyeden sonra eylemin farkındalık yaratma çabasını göz önüne alarak sorumluluk hissedip yollara düştüm. Gençlik yıllarımızda Ankara’da Kızılay, Ulus gibi meydanlarda düzenlediğimiz korsan mitinglerin çok daha yumuşak bir versiyonu olarak Rotterdam Limanı’nda trompetler eşliğinde oldukça gürültülü bir karşılama yapıldı. Kimi gemi yolcuları, ilgi göstererek yaklaşıp konuşmalara katılırken kimileri kenardan geçerek durumu görmezden gelmeyi tercih etti.

İki saatin sonunda bu minik korsan gösteri amacına ulaşmıştı, sonra herkes mutlu, mesut bir şekilde olaysız dağılarak evlerine döndü. Gemi yolcularının yanında bulunan bir iki polis de bizimle birlikte mekânı terk ederek görev yerlerine geçtiler. Polis şiddetine maruz kalmadan, coplanmadan, gözaltına alınmadan görev tamamlanmış oldu. Nerede o eski heyecan dolu korsan gösteriler!

YOK OLUŞA İSYAN

Bu protestoyu düzenleyen, küresel çapta ses getiren Extinction Rebellion (Yok Oluşa İsyan-XR) hareketiydi. 2018’de İngiltere’de doğup Hollanda’ya ve tüm Avrupa’ya yayılan XR, sivil itaatsizlik ve yaratıcı protestolar yoluyla ekolojik yıkıma dikkat çekmeyi amaçlıyor. Hareket, iklim krizinin ciddiyetine vurgu yaparak hükümetleri daha radikal ve sürdürülebilir politikalar benimsemeye zorlamak için cesur eylemler düzenliyor.

XR Hollanda, hükümetin iklim krizi konusunda daha iddialı adımlar atmasını, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını ve ekolojik adaletin sağlanmasını talep ediyor. Geçmişte Amsterdam’da köprüler kapatıldı, Lahey’de hükümet binalarının önünde protestolar yapıldı ve fosil yakıt endüstrisine karşı çeşitli kampanyalar düzenlendi.

Son olarak 7 Eylül 2024 tarihinde Amsterdam’daki Rembrant’ın eserlerinin de yer aldığı Rijksmuseum’un girişini kapatan XR aktivistleri, müzenin fosil yakıt endüstrisini finanse ettiğini iddia ettikleri sponsoruyla ilişkisini kesmesini talep ettiler. Göstericiler, kendilerini müzenin demir çitlerine zincirleyerek ziyaretçilerin müzeye girişine engel oldular. Bu yaratıcı ve kararlı eylemler, iklim krizinin aciliyetini ve bireysel sorumluluk anlayışını yeniden tartışmaya açtı. Bu tarz sarsıcı eylemler, günümüzde bireylerin ve toplulukların, yüzleştikleri ekolojik felaketleri ciddiye alarak harekete geçmeleri gerektirdiğine işaret ediyor. XR ve benzeri hareketler, sadece bugünün değil, geleceğin de şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Rotterdam’daki eylem, bu uzun soluklu mücadelenin sade sayılabilecek anlamlı bir parçasıydı.