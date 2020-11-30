Cerrahpaşa’da ameliyathane yoğun bakıma dönüştürüldü

30 Kasım 2020 Pazartesi, 08:02

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, Türkiye genelinde ciddi yükselişe geçti. Gasilhane ve morglardaki cenaze görüntüleri salgının geldiği son durumu gözler önüne sererken hastanelerin de kapasiteleri doldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ameliyathanesi, hastane yönetimi tarafından yoğun bakım ünitesine çevriliyor.

Sözcü'den Ümit Türk ve Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, “Yoğun bakımda hastalar artınca monoblok ameliyathaneyi yoğun bakım haline getirmeye çalışıyoruz. Her odada 3 ameliyat masası var. Onları üç kişilik yoğun bakım şekline dönüştürüyoruz. Yoğun bakımdaki hasta sayısı Nisan ayından fazla. O zaman en fazla 36'ya çıkmıştık. Şimdi 40'ın üstünde. 50'ye kadar bir program yaptık. Onu da aşarsa yaptığımız bu dönüşüm sayesinde 75'e çıkacak kapasitemiz var. Yoğun bakımda boş yatağımız da var. Yani salgının şiddetine bağlı olarak bütün masaları yoğun bakım ünitesi haline getirebilecek bir program yaptık” dedi.