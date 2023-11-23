118 kadroya 36 emekli hekim yerleşti! ATO Başkanı Baytemür: Yoğun talep yok

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre yılın ilk 9 ayında Türkiye’den gitmek için belge alan doktor sayısı 2 bin 285’e ulaşarak rekor kırdı. Bu sayı 2012’de sadece 36’ydı. “Giderlerse gitsinler” diyerek genç doktorların yurtdışına gitmesine neden olan iktidar, çareyi emekli hekimleri göreve çağırmakta buldu. Sağlık Bakanlığı, hekim yokluğu nedeniyle 65-72 yaş arası hekimler için ikinci kez kuraya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kuraların, 65 yaş üzeri hekimlerden gelen yoğun talepler sonucunda açıldığı belirtilse de emekli hekimler bu kadroları tercih etmedi. 2023’ün 65 ile 72 yaş arası ilk dönem atamasında açılan 102 kadroya 11 atama yapılırken, 2. atamada 118 kişilik hekim kadrosuna sadece 36 emekli hekim yerleşti.

Noter onaylı kura sonuçlarına göre kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, mikrobiyoloji, patoloji, aile hekimliği, aile hekimliği, anestezi, çocuk endokrin, çocuk ürolojisi, çocuk psikiyatri, dermatoloji, endokrin, enfeksiyon, göğüs cerrahisi ve halk sağlığı branşları için açılan kadrolar boş kaldı. Sadece beyin cerrahisi, genel cerrahi, hematoloji, kadın doğum ve üroloji yüzde 100 doluluk oranına sahipken göğüs hastalıkları branşı için açılan 6 kadroya sadece 2 hekim atandı.

(Muharrem Baytemür)



Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, bakanlığın yoğun talep olduğu için ilana çıkıldığına ilişkin gerekçesinin gerçek olmadığını belirterek “Bakanlıkta ciddi bir hekim açığı var. TUS sonuçlarına göre de çok kritik kadrolar boş kaldı. 65-72 yaş arası hekimleri çağırmak, kendini yalanlamaktır” dedi.

Hekim maaşlarının da yetersiz olduğunu kaydeden Baytemür, “Uzman hekim emekli maaşı 33-34 bin TL civarında. Atanıp çalışmaya başlayınca emekli maaşını alamayacak. Çalışırken 50-65 bin TL arası ücret alacak. Yani 20-25 bin TL’ye çalışmış olacak” ifadelerini kullandı.