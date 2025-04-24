12 Mayıs'a kadar onarım çalışmaları yapılacak: Kara yollarında son durum!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde 12 Mayıs'a kadar üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle ulaşım otoyolun Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapımı sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Karasu-Kocaali yolunun 11-16. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 11-13. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 32-38. kilometrelerinde Bursa-Ankara istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hassa-Kırıkhan yolunun 36-38. kilometrelerinde (Güzelce Karakolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.
İyidere-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-53. kilometrelerinde Çayeli, Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
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