20 yaşında koşarak merdiven çıkamıyorsanız, 70 yaşında hiç çıkamayabilirsiniz

Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:10

Güncelleme: 08.10.2023 - 16:14

Türkiye'nin ilk spor ve teknoloji fuarı Runkara EXPO, ATO Congresium'da, 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu' ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. Fuar; katılımcı şirketlerin stantlarına, profesyonel sporcular ile yapılan söyleşilere ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Maratonun medikal direktörlüğünü de Ortopedi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Sinan Avcı gerçekleştirdi.

'MUTLAKA SPOR YAPIN, BİLİNÇLİ YAPIN'

Bireylerin spor yapmaya başlamadan önce sağlıklarının müsait olup olmadığını mutlaka doktorlarına danışmaları ve onay almaları gerektiğini kaydeden Avcı, "Herkes spor yapabilir her tür hastalıkta spor yapılabilir ama hastalığına, kapasitesine göre spor yapmasında fayda var. Spor yapmıyorsanız herkesin kapasitesi başta düşük olabilir. Eğer spora başlayacaksanız, kendinize büyük hedefler çiziyorsanız bunlara yavaş yavaş ulaşacağınızı bilmeniz lazım, öyle birden olmaz. Yavaş yavaş üzerine koyarak gideceksiniz. Kendinizi dinleyeceksiniz. Bu konuda bilginiz yoksa mutlaka internette bilgiler var, bu konuda koçlar var, değişik kaynaklardan bilgi edinip bu işi bilinçli bir şekilde yapacaksınız. Yoksa çok değişik sakatlıklarla karşılaşabilirsiniz. Ama mutlaka spor yapın, bilinçli yapın, kendi kapasitenize göre yapın" ifadelerini kullandı.

'MODERN YAŞAMDA YİYECEK FAZLA, HAREKET AZ'

Runkara EXPO- Spor ve Teknoloji Fuarı'nın bu sene ilk kez gerçekleştiğini hatırlatan Avcı, "İleride çok daha iyi, çok daha büyük bir organizasyon olacağından eminim, çünkü çok güzel başladı. 'Herkese spor' diyoruz, sakatlanırsa bakılır, çözeriz. Mutlaka spor yapın, hareket edin çünkü modern yaşam çok hareketsiz. Yiyecek çok fazla, hareket çok az. Bu şekilde sağlığımız bozuluyor. Sağlık için mutlaka yediğimize dikkat edeceğiz ve yediğimizi harcayacağız, hareket edeceğiz. Bakın genç yaşta eğer spor yapmazsanız, ileri yaşlarda bütün problemleriniz ortaya çıkıyor. Eğer 20 yaşında siz koşamıyorsanız, koşarak merdiven çıkamıyorsanız, 70 yaşında merdiveni hiç çıkamayabilirsiniz. 20'li, 30'lu yaşlarda mutlaka üst düzey spor yapabiliyor olmamız lazım ki ileriki yaşlarda hareket edin, sağlıklı olun, yoksa sıkıntılar çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.