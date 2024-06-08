46 sağlık tesisinde 473 yönetici var

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

AKP döneminde il sağlık teşkilatlarındaki kadrolaşmanın hızla arttığını gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirdi. Bazı illerde yönetici koltuğundaki uzman hekim sayısının, başka bazı illerdeki toplam uzman hekim sayısından fazla olması sağlıkçıların tepkisine neden olurken Ankara’daki yönetici sayısı da dikkat çekti. İçinde eğitim ve araştırma hastanesi, devlet hastanesi ve ağız diş sağlığı merkezlerinin bulunduğu toplam 46 sağlık kuruluşunda yaklaşık 473 sözleşmeli yönetici bulunuyor. Bu sayının 329’u 13 eğitim ve araştırma hastanesinde yer alıyor. Bu yöneticilerin 170’si ise hekim. Hasta garantili Bilkent Şehir Hastanesi’nde de yaklaşık olarak 90-100 aralığında sözleşmeli yönetici var.

‘TEK KRİTER BİAT ETMEK’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Siyasi erk, özel sektörden de dahil olmak üzere yönetici belirleyebiliyor. Sağlık Bakanlığı, bu kadrolara atamada da görevden almada da ne liyakat ne diploma ne de objektif kriterler uyguluyor. Tek kriter biat etmek” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, “Eskiden bürokrasi, siyasilerin keyfi uygulamalarında kamusal alana zarar veren uygulamalarında fren görevi görürdü. Şimdi taşrada tamamen parti ilçe teşkilatının ağırlığı ile belirlenir oldu. Artık atanan yöneticilerin memur olma şartı da yok. Güvenlikçiden muhasebeciye, esnaftan işçiye istediğini yönetici yapabiliyor” diye konuştu.