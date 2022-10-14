55 yaş üzerine kadar süren menopoz meme kanserine yol açabiliyor
Uzm. Dr. Mustafa Tekin, meme kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsederek, “Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir” dedi.
Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.
Kanserin belirtileri, tedavisi, oluşu gibi konuları ele alan Dr. Tekin, “Her 8 kadından bir tanesinin meme kanserine yakalanma riski mevcuttur. Meme dokusundan gelişen meme kanseri, en sık iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Meme süt kanallarından ve süt bezlerinde gerçekleşen olarak görülür. Hastalarda en sık genetik faktörler ön plandadır. Bunlar birlikte ileri yaş ilk adetin erken dönemde görülmesi, menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi, ilk doğumunun 30 yaş üstünde yapılması veya hiç doğum yapılmaması majör risk faktörleri arasında. Bununla birlikte fazla alkol tüketimi, obezite, hareket kısıtlığı ve sigara kullanımı risk faktörleri arasında gözükmektedir” dedi.
"HASTALAR KENDİ KENDİNE MUAYENE EDEBİLİR"
Özellikle kadınların düzenli bir şekilde kontrol yapması için çağrıda bulunan Dr. Tekin, “Hastalar genelde büyüyen ve ağrısız kitleyle karşımıza geliyor. Zaman zaman tabi ağrıda olabiliyor. İleri dönemlerde ise memede çekinti, portakal kabuğu görünü, kızarıklık ve ödem şeklinde gözükmektedir.
Hastalarda 20 ile 40 yaş arasında adet dönemi bittiğinde ilk 3 gün özellikle kendi kendini muayene etmesini istiyoruz. Memesinde kendisine ait olmadığını düşündürecek bulgu, sertlik ve ağrı hissederse en yakın sağlık merkezine gitmesi gerekiyor. 40 yaş üzerinde ise hastalarımızdan mamografi ve meme ultrasonu tetkiki önerilmektedir. Tedavisi ise hastaya göre değişmektedir. Burada hastalığın evresi tümörün yeri, yandaş hastalıklar gibi sorunlar göz önüne alınmaktadır. Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle halkımızı muayene açısından sağlık merkezlerine gitmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Mola'dan kendisini ti'ye alan Tansu Dayan'a yanıt
- Ehliyet yenileme için son günler...
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- Hapis getiren madde kabul edildi!