6 Şubat depreminin üzerinden 17 ay geçti ancak sağlık hizmeti hâlâ normale dönmedi

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin en çok etkilediği yapıların başında kamu binaları geliyordu. Deprem bölgesinde yaşanan sağlık krizi devam ederken sağlık emekçileri ise Türkiye’nin birçok noktasındaki hastane binalarının depreme dayanıklı olmadığını ifade ediyor. İzmir, Diyarbakır, Balıkesir, Batman, Düzce ve Denizli’de bazı devlet hastanelerinin binaları çürük. Sağlık emekçilerinin hastanelerin durumuna ilişkin sorduğu sorular ise yanıtsız kalıyor.

Diyarbakır: Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin çatısında ve temelinde su basmaları yaşandığı ve bu nedenden rutubet oluştuğu ifade edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Serdar Büyükdeniz, “Depremden sonra hastanenin olası bir depreme dayanıklı olup olmadığını sormak için bir dilekçe yazdık. Bu başvurumuzun ardından karot testi aldılar. Test kötü çıkmış olacak ki kolonların röntgeni çekildi. Test sonuçlarını isteyen bir dilekçe yazdık ancak geri dönüş alamadık. Hastanenin 2008 ve 2013 yılında yıkım kararı olduğu söyleniyor” diye konuştu.

İzmir: SES İzmir şubesinin Menemen Temsilcisi İsrafil Demir ise Menemen Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte birçok hastanenin riskli durumda olduğunu söyledi. Demir, “Hastanemiz depreme dayanıklı değil. Menemen Devlet Hastanesi’nin yıkılma kararı var” ifadelerini kullandı.

Balıkesir: SES Balıkesir Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Özgür Hacıosmanoğlu ise Balıkesir’deki Balya Devlet Hastanesi’nin 1950 yılında yapılan bir binada hizmet verdiğini aktardı. Söz konusu hastanenin iki bloktan oluştuğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, “İkinci blok 2015 yılında yapılmış ancak zemini kayıyor. Hastane bahçesine sarı şerit çektik. İki yıldır bu şekilde duruyor. Sındırgı Devlet Hastanesi de çok eski. Şu an sıvaları dökülmüş durumda” diye konuştu.

Batman: SES Batman Şube Eş Başkanı Cihan Tüzün ise kentte Batman İluh Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bulunduğunu aktardı. Tüzün, “İluh Devlet Hastanesi 1965’te kullanıma açıldı. 6 Şubat depreminden sonra inceleme yapıldı. Önce ‘Bir şey yok’ dediler. Ancak birkaç ay önce kolonlarda çatlak oldu ve bir gecede boşaltıldı. Yalnızca 1998 yılında yapılan ek bina kullanımda. Batman tek hastane kaldı. Boşaltılan hastanemizin yerine yenisinin yapılmasını istedik ancak. Arsası ‘sağlık tesisi’ olarak görünen yere şu an cami yapılacağına yönelik duyum alıyoruz” dedi.

Düzce: Düzce’deki Akçakoca Devlet Hastanesi’nin kolonlarının çürük olduğunu Cumhuriyet daha önce gündeme getirdi. Haberimizin ardından Akçakoca’da yeni bir hastane yapımına başlandı. Ancak Akçakoca Devlet Hastanesi’ndeki çatlaklar sıvandı ve faaliyetlerine devam ediyor.

Denizli: Denizli Devlet Hastanesi için 2017 yılında hazırlanan deprem analiz raporunda ise hastane kolonlarının ve kirişlerinin yüzde 90’ının çürük, zeminde ise sıvılaşmanın olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, kentte iki hastane bulunduğunu ve kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Arpacı, bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

YAPILAN BAŞVURULAR SONUÇSUZ



İktidarın şehir hastaneleri için kamu hastanelerini gözden çıkarması sonucu oluşan tablo her geçen gün kötüleşiyor. Birçoğu deprem bölgesinde bulunan kamu hastanelerinin büyük bir kısmının kolanlarında çatlak, sıvalarında dökülme ve çürüme mevcut. Doktor ve uzman sorunlarının yanında bu kötü koşullar birleşince yurttaş sağlık hizmeti alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.