7 yaşındaki Hilal, milyonda bir görülen hastalığını atlattı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:32

Diyarbakır’da Ümmihan Yıldız, 7 yaşındaki kızı Hilal’in, yüksek ateş, kusma, sarılık ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurduğu hastanede Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı’nın yaptığı tetkikler sonucu safra kesesinde 1buçuk santimetrelik taşın olduğu bulgusu tespit edildi. Hastanede tedavi edilen Hilal, taburcu olmanın sevincini yaşıyor.

7 yaşındaki Hilal’in hastalığı hakkında açıklamada bulunan Kamacı, “Hastamız 7 buçuk yaşında. Bize dış merkezden getirildi. Orada çocuğun karın ağrısı, kusma, ateşlenme ve sarılık şikayetleriyle başka bir hastaneye başvurulmuş. Orada tetkikleri yapılmış ve safra kesesindeki bir taştan dolayı safra kanalının tıkandığı, bundan dolayı da hastamızda tıkanma sarılığı ortaya çıktığı söylenmiş. Buna tıpta biz 'mirizzi sendromu' diyoruz.

Safra kesesinin boynuna oturan bir taş nedeniyle ana safra kanalının tıkanmasından dolayı karaciğer içerisindeki safrayı bağırsağa akıtamaz. Dolayısıyla safra karaciğerin içinde birikir. Hem çocuğun sarılık değerleri çok yükselir, bir süreden sonra iltihaplanmalar oluşur ve karaciğer bozulmaya başlar. Enfeksiyon bulguları da ilerler ve müdahale edilmezse bu enfeksiyondan taşın baskısından dolayı hem safra yolunda fistüllerde delinmeler olabilir hem karaciğer iltihaplanmasına kadar giden ciddi durumlar ortaya çıkabilir” dedi.

“BÖYLE VAKALAR ÇOK NADİR GÖRÜLÜR”

7 yaşında bir çocuğun safra kesesinde taş bulunmasının milyonda bir olduğunu dile getiren Kamacı, “Hastamıza dış merkezde ameliyat gerektiği ama ameliyatının orada yapılamamasının söylenmesi üzerine aile hastayı tarafımıza getirdi. Hasta bize geldiği zaman dışardan bariz görülecek şekilde sarılığı, şiddetli karın ağrısı ve ateşi vardı. Yaptığımız tetkiklerde mirizzi sendromu olarak düşündük. Mirizzi sendromu, çocuklarda çok çok nadir görülen bir hastalıktır. Safra kesesi taşları aslında sıklıkla erişkin yaşlarda ortaya çıkar. Safra kesesinde taş olan hastaların sadece yüzde 1’i 15 yaşının altındaki çocuk hastadır. Bu yüzde 1’lik kısım içinde de çok nadir görülür böyle kese boyuna oturan taş nedeniyle tıkanıklık oluyor. Dolayısıyla çocuk hastalarda inanılmaz nadir belki milyonda bir görülebilecek bir durumdur bu” ifadelerine yer verdi.

"HİLAL’İN SAFRA KESESİNDE 1 BUÇUK SANTİMETRE TAŞ ÇIKTI"

Başarılı geçen ameliyattan sonra hastanede dinlenmenin ardından Hilal’in taburcu edildiğini ifade eden Kamacı, “Hastamızı ameliyat ettikten sonra herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Ameliyat ettiğimiz herhangi bir koledok kanalında yaptığımız onarımdan sonra herhangi bir kaçak olmadı. Bugün artık hastamızın taburculuğunu planlıyoruz. Yani böyle sıkıntılı bir şekilde gelip, güzel ve başarılı bir ameliyatla hastamızı taburcu ediyoruz. Hastamız ve kendimiz adına da çok mutluyuz. Bunu da söylemek gerekirse taş yaklaşık 1 buçuk santimetre boyundaydı. Ama taş dar bir alana oturduğu için dolayısıyla parçalara ayırarak taşı çıkarabildik. Taş tek parça halinde çıkmadı” diye konuştu.

Anne Ümmihan Yıldız, evladının sağlığına kavuşma sevincini yaşadığını söyleyerek, “Kızımın bir hafta öncesinde şiddetli karın ağrıları vardı. Hocamız sağ olsun kızımın tedavisi için kabul etti. Yaptığı tetkikler ve operasyon derken çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Hocamıza ve hemşirelere binlerce kez teşekkür ediyorum. Kızım onlar sayesinde sağlığına kavuştu” ifadelerinde bulundu.