Safra kesesi ameliyatı öncesinde yapılması gerekenler

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, safra kesesi ameliyatı öncesi ve sonrasına ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Altunal'ın açıklaması şöyle:

Safra kesesi ameliyatı sonrası doktorunuzun ek bir önerisi yoksa, normal beslenme düzenine dönebilirsiniz. Genellikle özel bir diyet programı gerekmez.

SAFRA KESESİ AMELİYATI ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Safra kesesi ameliyatı sonrası kadar aynı zamanda öncesi dönemde çok önemlidir. Bu ameliyatı olmadan önce ki 8-12 saatlik dönemde hasta kesinlikle bir şey yiyip içmemelidir. Bu dönemde su içmek dahi yasaklanır. Ancak yüksek tansiyon nedeni ile sürekli ilaç kullanan kişilerin sadece ameliyat sabahı bir yudum su ile ilaçlarını almalarına izin verilebilir. Bu dönemde insanlar kesinlikle hekimlerin verdikleri bilgilere göre hareket etmelidirler. Bilinçsiz bir şekilde yapılacak her türlü hareket ameliyat sırasında beklenmedik sorunlara veya ameliyatın ertelenmesine neden olabilir. Kullandığınız hormon ilaçları, kan sulandırıcı ilaçlar mevcutsa bu ilaçların kullanımı ya da bu ilaçlara ara verilmesi konusunda hekiminizin önerilerine uymanız gerekir.

SAFRA KESESİ AMELİYATI ÖNCESİ VE SONRASINDA YENİLMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

Safra kesesi ameliyatı olacak kişilerin ameliyattan önce ve sonra uymaları gereken bir diyet programı vardır. Bu dönemler de yenebilecek yiyeceklere çok dikkat etmek gerekir. Ameliyattan önce ki 8-12 saatlik dönemde yemek kesinlikle yasaktır. Bu dönemde su dahi içilmemelidir. Ameliyattan sonra ise birkaç saat sonra sıvı tüketimine başlanabilir. Ertesi gün ise katı gıda tüketimi başlayabilir. Ancak bu durum mutlaka hekim kontrolünde olmalıdır.

SAFRA KESESİ AMELİYATI SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme konu dikkat edilecek noktalardan birincisi ağır ve sindirimi zor olan gıdalara hemen başlamamaktır. Ayrıca erken dönemde ağır kaldırmak ya da zorlayıcı hareketler yapmak ameliyat yaralarınıza zarar verebilir. Ayrıca erken dönemde zorlamak ameliyat yerinden fıtık olmasına neden olabilir. Bu nedenle günlük hayatınızı ve beslenmenizi doktorunuzun önerileri doğrultusunda planlamanız uygun olacaktır.