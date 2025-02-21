7 yıldır gözünde metal parçasıyla yaşıyordu! Ameliyatla sağlığına kavuştu!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:09

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:09

Metal işçiliği yaparken güvenlik gözlüğü kullanmayan bir kişi, spiral aletiyle çalışırken gözüne sıçrayan metal parçası nedeniyle büyük bir sağlık sorunu yaşadı.

7 yıl önce gerçekleşen olayda, metal parçasının çıkarılmasının riskli bulunması nedeniyle hasta bu şekilde yaşamına devam etti.

Ancak son 10 günde artan ağrı ve görme bozukluğu nedeniyle Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür’e başvurdu. Yapılan muayenede metalin korneadan ayrılarak gözün ön tabakasına geldiği tespit edilerek hasta operasyona alındı.

BAŞARILI OPERASYONLA METAL PARÇASI ÇIKARILDI

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür, gerçekleştirilen operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

"Hastamız 7 yıl önce spiral ile çalışırken gözüne metal parçası sıçramış. O dönemde metal parçası lensine zarar vererek katarakt oluşmasına neden olmuş. Yapılan ameliyatla katarakt giderilmiş ancak metal parçası gözün arkasına düştüğü için çıkarılamamış. Risk taşıdığı için doktorlar metalin yerinde kalması gerektiğini söylemişler. Son 10 gündür şiddetli ağrı, batma ve kızarıklık şikayetleri artınca başka bir sağlık kuruluşuna başvurmuş. Metalin gözünün ön kısmına geldiği ve alınması gerektiği kendisine bildirilmiş. Hasta operasyon için bizi tercih etti. Yaptığımız muayenede, yabancı cismin korneaya temas ederek ödem oluşturduğunu ve ciddi ağrıya neden olduğunu tespit ettik. Metal parçasının tekrar gözün arkasına düşmeden çıkarılması gerekiyordu. 40 yaşındaki hastamızın gözünün ön segmentine lokal anestezi ile girerek yabancı cismi başarılı bir şekilde çıkardık. Operasyon sonrası 1 gün hastanede yatış yapılan hasta taburcu edildi. Kontrolleri ve damla tedavisi devam ediyor. Kornea ödeminin zamanla düzelmesiyle hastamızın görme duyusunun eski haline dönmesini bekliyoruz."