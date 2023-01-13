Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ: 'İlaç yokluğu gitgide ilaç kıtlığına dönüştü'

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 05:20

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Eczacı Ö. Mürsel Yalbuzdağ, ilaç krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı ilaçlara erişimin giderek olanaksızlaştığını belirten Yalbuzdağ “Kış aylarında ve hastalıkların arttığı bir dönemde olmamızdan dolayı özellikle antibiyotikler, ağrı kesici, ateş düşürücü çocuk şuruplarında yokluk yaşıyoruz. Bizler, hastalarımıza şifa dağıtmak isterken, onlara ilaçlarını temin edememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Sorumlusu olmadığımız halde bulunamayan ilaçlarla ilgili halkımızla karşı karşıya geliyoruz. Sağlık Bakanlığı bir an önce gerekli önlemleri almalıdır, ilaçların bulunabilirliği derhal sağlanmalıdır. İlaç yokluğu gitgide ilaç kıtlığına dönüştü. Halkın ilaca erişimindeki sıkıntıların acilen giderilmesi gerek. Taleplerin karşılanmadığı her geçen gün sıkıntı daha da artacaktır” diye konuştu.

Aylardır ilaç krizini gündeme getirerek, bir an önce çözüm bulunması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden ADEO Başkanı, “Eczanelerin, ecza depolarının stoklarında ilaç yok. Yetkililer sorunu görmezden gelemez. İlaç sıkıntısı inanılmaz boyuta ulaştı, hastalara güçlükle bulduğumuz ilaçları verince raflarımıza koyacak ilaç bulamıyoruz” dedi.