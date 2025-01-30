Adet ağrılarını geçiştirmeyin: Uzmanlardan 'çikolata kisti' uyarısı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:15

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:15

Toplumda üreme çağındaki birçok kadını etkileyen endometriozis, rahim içi dokusunun rahim dışında bulunması olarak tanımlanırken, halk arasında "Çikolata kisti" olarak bilinen kistlere neden olabiliyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nil Atakul ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Aliye Erdoğan, hastalığın belirtilerine dikkat çekerek erken teşhisin önemini vurguladı.

KRONİK AĞRILARA NEDEN OLABİLİYOR

Doç. Dr. Atakul, endometriozisin özellikle ağrılı adet dönemi ve kronik pelvik ağrı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirterek, "Bu hastalık bazı kadınlarda çocuk sahibi olmayı da engelleyebilir. Yumurtalıklarda bulunduğunda halk arasında ‘Çikolata kisti’ olarak bilinir. Endometriozis tüplerde yapışıklık yaparak kısırlığa neden olabilir. İnfertilite şikayetiyle gelen hastaların yüzde 50’sinde endometriozis görüyoruz" dedi.

"ADET AĞRILARINI GEÇİŞTİRMEYİN"

Kadınların belirtilere karşı duyarlı olması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Aliye Erdoğan ise "Hastalık genellikle 30'lu yaşlarda görülüyor ve her 10 kadından birinde rastlanıyor. Ancak tanı konulması zaman alabiliyor çünkü belirtiler genellikle göz ardı ediliyor. Ağrılı adet dönemi, kronik kasık ağrısı, ağrılı cinsel ilişki veya idrar yaparken zorlanma gibi belirtileri olan kadınların mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor" diye konuştu.

TEDAVİ GECİKİRSE HASTALIK YAYILABİLİR

Op. Dr. Erdoğan, hastalığın tedavi süreçleri hakkında bilgi vererek, "Tedavi, hastanın ağrı şikayetine veya çocuk sahibi olma isteğine göre belirleniyor. Medikal tedaviler yeterli olmazsa cerrahi müdahaleye başvuruluyor. Ancak hastalar, adet ağrısını normal kabul edip doktora başvurmazsa hastalık ilerleyebilir ve rahim dışındaki diğer organlara yayılabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, kadınların belirtileri ciddiye alarak düzenli jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.