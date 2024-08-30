Adıyaman’da sağlık hizmetleri çöktü; şebeke suları kirli, hastalıklar daha da arttı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin ağır yıkıma uğrattığı illerden biri olan Adıyaman’da yaşam normale dönemiyor. Yurttaşlar en çok sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük yaşıyor. Bölgenin sağlık sorularını Cumhuriyet’e aktaran Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şube Eş Başkanı Halil İbrahim Aydın, “Adıyaman merkezde bir aile sağlığı merkezi (ASM) yıkıldı, sekiz tane ASM ağır hasar aldı. İnsanların çoğu halen konteynerlerde yaşıyor. Konteyner kentler şuan bir hastalık alanı durumda. Salgın hastalık, şebeke sularından kaynaklanıyor. Çoğu zaman şebeke suyunun kirli aktığını çıplak gözle bile görebiliyoruz” dedi. Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Birçok branşta uzman hekim eksikliği var. Özelikle de göz, kulak, burun, boğaz ve cildiyede eksiklikler var. Engelliler il dışında tedavi görüyor. Çocuk alerjisi, çocuk nefrolojisi gibi özel dal branşlarında eksiklikler var. Gelen hekimler hemen gidiyor. İlimize gelen bir hekimi Adıyaman’da nasıl tutabilmeliyiz bunu düşünmemiz gerekiyor.”

19 AY GEÇTİ, YAPILMADI

Deprem öncesi yapımı biten, 2024 Mart ayında açılışı yapılması gereken ve eylülde açılacağı söylenen kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine dikkat çeken Aydın, “Depremin üzerinden 19 ay geçmiş ancak halen açılışı yapılmayan bir hastane var. Zemin katı bile bitmedi. İnşaat hâlâ devam ediyor. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, bir hastanenin koridoruna sıkıştırılmış durumda. Gebe kadınlar dar, sıkışmış bir koridorda saatlerce bekliyorlar” ifadelerini kullandı.