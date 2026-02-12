Aft nedir, nasıl geçer, ağız için iyi ve kötü besinler hangileri?

Aft oldukça yaygın. Doktor Lucy Hooper, yaklaşık dört kişiden birinde görüldüğünü söylüyor.

Hooper, "Bunların büyük çoğunluğu zararsızdır ve genellikle 7-10 gün içinde tamamen iyileşir" diyor.

Ancak aft daha çabuk iyileşebilir, hatta tamamen önlenebilir.

Doğru besinleri yemekten ve ağız hijyenine dikkat etmekten, ilaçlara ve bileşenlere dikkat etmeye kadar denenebilecek birçok şey var.

NEDEN OLUŞUR?

Bu yuvarlak veya oval şekilli yaralar genellikle, yanlışlıkla ağzınızın içini ısırmak veya sürtünme gibi hafif travmalar nedeniyle oluşuyor.

Dr. Hooper genler, hormonal değişiklikler ve viral enfeksiyonların da rol oynayabileceğini, Crohn hastalığı ve çölyak hastalığı gibi otoimmün rahatsızlıkları olan hastaların veya kemoterapi görenlerin daha duyarlı olabileceğini söylüyor.

Ağız yaralarının İbuprofen gibi bazı günlük ilaçlarla bile bağlantısı olabiliyor.

En yaygın nedeni ise stres.

Dr. Hooper, stresin iltihaplanmaya neden olduğunu ve "vücutta iltihaplanma olduğunda, bunun ağızınızı etkileyebileceğini" belirtiyor.

BESLENME AFTA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Araştırmalar B12 vitamini, demir, folik asit ve çinko eksikliğinin ağız yarasının yaygın nedenleri olduğunu gösteriyor.

Dr. Hooper; et, yumurta, deniz ürünleri ve süt ürünlerinden kaçınanların bu besinlerde eksiklik yaşama riskinin arttığını söylüyor:

"Bu, vegan veya vejetaryen olarak harika bir beslenme düzeni uygulayamayacağınız anlamına gelmez ancak bazı [gıda] gruplarını beslenme düzeninizden çıkardığınızda, bu vitaminlerin tümünü aldığınızdan emin olmanız gerek."

Dr. Hooper, vegan veya vejetaryen olarak eksiklik riskini azaltmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

B12 ile zenginleştirilmiş bitki bazlı sütleri tercih edin.

Çinko için bol miktarda nohut, fıstık ve kinoa tüketin.

Folat kaynağı olarak koyu yeşil sebzeleri ve fasulyeleri yemeklerinize dahil edin.

Ispanak gibi demir açısından zengin sebzeleri tüketin.

Ağız ülserine neden olan veya onu kötüleştiren yiyecek ve içecekler

Alkol, gazlı içecekler ve turunçgiller ağız ülserine iyi gelmiyor.

Dr. Hooper, asitli yiyecek ve içecekleri sık tüketmenin ağızdaki asit ve baz dengesini belirleyen pH düzeyini düşürdüğünü, bu nedenle de ağzın koruyucu tabakasını bozduğunu söylüyor.

Bu dokuyu ağız ülserine daha duyarlı hale getiren önemli koruyucu proteinler asitlerden zarar görüyor.

Ancak daha az bilinen etkenler de var.

Dr. Hooper, "Çilek ve domates, insanların [asitlik] ile ilişkilendirmediği iki besin ancak ağız ülserlerini tetikleyebilirler" diyor. Ayrıca baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmasını öneriyor:

"Bunlar ağız içini ve hassas mukozayı tahriş eder ve bu da aftı tetiklemek için yeterli olabilir."

Dr. Hooper, ağızda aft yarası varsa, yiyeceklerin dokusunu da dikkate almak gerektiğini belirtiyor:

"Sert, gevrek veya keskin her şeyden kaçının. Gevrek bir somun ekmeği veya benzeri bir şeyi çiğnemeye çalışmak bile rahatsızlık verecektir."

Ancak diyetinize ekleyebileceğiniz bazı yiyecekler de var.

Dr. Hooper, bitki açısından zengin bir diyet uygulayanların ağız ülseri nüksetme oranının daha düşük olduğunu gösteren bir araştırmaya işaret ediyor.

Bazı probiyotiklerin de ülserlerin iyileşmesine ve ağrının azalmasına yardımcı olduğu tespit edilse de, bu konudaki kanıtlar sınırlı.

HİJYEN ÖNEMLİ

Dr. Hooper'a göre, diş ipi kullanmak ve düzenli olarak diş hekimine gitmek de önemli.

Hooper, genel olarak iyi bir ağız hijyeninin, ülserlerin önlenmesine yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Diş macununuzda, macunun köpürmesini ve temizlemesini sağlamak için sık kullanılan sodyum lauril sülfat (SLS) varsa, marka değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

Bir araştırma, SLS içermeyen diş macunu kullanmanın; ağız ülserlerini ve ağrısını azalttığını ortaya koydu.

Dr. Hooper, "SLS esasen bir deterjandır. Diş macununun dişlerinizi temizlemesine yardımcı olur ancak ne yazık ki ağız içini oldukça tahriş edebilir" diyor.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Çoğu aft küçük olsa da etkisi büyük olabilir. Çoğu kez ağrı kesici jel veya antimikrobiyal gargara en kötü durumları atlatmaya yardımcı oluyor.

Ancak ülser bir santimetreden büyükse, iki haftadan fazla sürerse veya başka semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa kontrol ettirmek en iyisi.

Herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği var mı diye kontrol etmek için kan testi gerekebilir.

Dr. Hooper, "Herhangi birimiz bir veya iki kez bu sorunu yaşayabiliriz" diyor ve ekliyor:

"Ancak düzenli olarak ortaya çıkıyorsa, şiddetli ağrı veya ateş, karın veya eklem ağrısı gibi diğer hastalık belirtileri eşlik ediyorsa, altında yatan nedenleri araştırmak gerek."