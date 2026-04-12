Ağız sağlığına talep artarken bu alana yapılan kamu yatırımları sınırlı kaldı: Dişte çelişkili tablo

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerine talep her geçen gün artarken ortaya çıkan tablo dikkat çekici bir çelişkiyi gözler önüne serdi. Milyonlarca yurttaşın randevu almak için sisteme yüklendiği bir dönemde, bu alana ayrılan kamu yatırımlarının sınırlı kalması tartışma yarattı. Artan başvuru sayılarıyla birlikte kamuda erişim sorunu büyürken hem hastalar hem de diş hekimleri mevcut planlamanın yetersiz kaldığını belirtti.

2024’ün ilk 11 ayında diş hekimliği randevularının 22 milyonu aşması ve bu artışın 2025-2026 döneminde de sürmesi, diş sağlığını en yoğun başvuru alanlarından biri haline getirdi. Artan talebe karşın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2026 sonrası dönemde ağız ve diş sağlığı merkezleri için ayrılan kaynak yaklaşık 16 milyar TL’de kalırken toplam hastane yatırımları 614 milyar TL’ye ulaştı.

Bu fark, bütçe önceliklerine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Yoğun randevu talebine karşılık kamu tarafında sınırlı kapasite ve artan iş yükü, yurttaşın hizmete erişimini zorlaştırıyor. Uzmanlar, mevcut durumun yalnızca sağlık hizmeti planlaması değil, aynı zamanda büyüyen bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekiyor.

‘HALK SAĞLIĞI SORUNU’

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Diş Hekimleri Dayanışma Platformu, sorunun yalnızca hekimlerin özlük haklarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, kronikleşen bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü belirtti. 2025’te iptal edilen atamaların yarattığı mağduriyetin sürdüğünü ifade eden diş hekimleri, 2026 yılı 1. döneminde açıklanan 314 diş tabibi ve 207 uzman kadrosunun sahadaki ihtiyaçla örtüşmediğini söyledi. Diş hekimleri, binlerce diş hekiminin atama beklediği bir ortamda, yurttaşın kamu hizmetine erişimde zorlanmasının “kabul edilemez bir çelişki” olduğunu vurguladı.

Platform, çözüm olarak daha önce gündeme gelen aile diş hekimliği modelinin hayata geçirilmesini ve kadro planlamasının gerçek ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesini talep etti. Ayrıca eğitim kontenjanları ile istihdam arasındaki dengesizliğe dikkat çeken diş hekimleri, sürecin daha koordineli yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Platform, bu noktada Türk Diş Hekimleri Birliği ve meslek odalarına da daha aktif rol alma çağrısı yaptı.