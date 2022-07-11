Ağız yarası neden olur? Ağız yarası nasıl geçer?
Ağız içinde oluşan ve ‘aft’ olarak bilinen yaralar; yeme, içme ve konuşma gibi ihtiyaçları engelleyerek ağrılı bir sürece neden oluyor, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ağız yarası neden olur? Ağız yarası nasıl geçer?
Ağız içinde oluşan ve ‘aft’ olarak bilinen yaralar; yeme, içme ve konuşma gibi ihtiyaçları engelleyerek ağrılı bir sürece neden oluyor, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.
Mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan ve konuşma, yutkunma, çiğneme gibi hareketler esnasında zorluğa neden olan ağız yaraları yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.
AFT NEDİR?
Aft, dudak ve yanakların iç kısmında, dil kenarlarında veya dilin alt tarafında, damakta veya diş etinde görülen, küçük ülserlere verilen isimdir. Genelde yuvarlak veya oval şekilde ortası beyaz renkte olan, 1-10 mm büyüklükteki küçük lezyonlardan oluşan aft, ağızda pamuksu bir görünüme neden olabilir.
AĞIZ YARASI NEDEN OLUR?
Aftlar; ısırmayla, uygun olmayan diş dolgusuyla, protez nedeniyle, kırık bir dişin batmasıyla veya sıcak yanığı gibi basit bir nedenle oluşabiliyor. Ancak bazen sistemik bir hastalığın belirtisi veya vücuttaki mineral ya da vitamin eksikliğinin bir işareti olarak da ortaya çıkabiliyor.
AĞIZ YARASI HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?
Birçok hastalığın ilk belirtisi ağızda başlar. Eğer ağız yaraları sürekli tekrarlıyorsa sistemik başka bir hastalığın belirtisi olabilir. AIDS, behçet hastalığı, ağız içi travmalar, vitamin eksikliklerinin belirtisi olarak aft ortaya çıkabilir.
AĞIZ YARASI NASIL GEÇER?
Sıcak ve asitli yiyecek içeceklerden uzak durulmalı. Ağız gargarası ve ağzı duşu kullanarak, diş fırçalama dışında da ağız hijyenini arttıracak önlemler alınmalı. Ağız yarası 1 haftadan uzun sürerse bir hekime başvurulmalıdır.
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