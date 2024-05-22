Aile hekimi maaşında 9 bin TL’lik düşüş oldu: ‘Vergi dilimi’ isyanı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Eylemlerin 12. haftasına girilirken sağlıkçıların maaşlarında ocak ayında yüzde 10 ile başlayan vergi dilimi, yüzde 20’ye yükseldi. Kesinti nedeniyle aile hekimlerinin maaşlarında 9 bin TL civarı düşüş yaşandı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Yılın başında yüzde 10’luk vergi dilimindeyiz, sonra 20, 27 ve yüzde 35’e giriyoruz. Hazirandan itibaren itibaren maaşımızın yaklaşık yüzde 20’si kesiliyor” dedi.

Aile hekimliklerinde daha fazla kesintinin nedeninin vergi dilimine erken girmeleri olduğunu kaydeden Kırımlı, “Problem bizim aile hekimliğindeki ücret politikamızda. Kasımda aldığımız maaş, arada yüzde 35 zam olmasına karşın ocağa göre 5 bin TL farkediyor. Zam bize gelmeden eriyor. Aile sağlığı merkezleri (ASM) bu konuda en mağdur olanlar. Buradaki ebe ve hemşireler, kendi muadillerinden daha düşük maaş alıyorlar. Enflasyon artarken maaşımız azalıyor. Benden 5 kat fazla kazanan daha az vergi ödüyor. Yoksulluk sınırı altında 40- 50 bin lira alıyorsanız yüzde 35 vergi kesiliyor. En üst dilimden vergi veriyorsunuz” diye konuştu.

"SÜREKLİ SÖYLEYECEĞİZ"

Vergide adalet istekleri karşılanana dek eylemlerin süreceğini vurgulayan Kırımlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Onlar bizden almaktan vazgeçmiyorlarsa biz de bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bu para bizden haksız olarak alınıyor. Bunu sürekli söyleyeceğiz. Biz verginin sabit olmasını istiyoruz. Deprem bölgesinde arabaların vergisini almaktan vazgeçtiler, doktorlarınkini almaktan vazgeçmediler.”