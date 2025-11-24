Aile hekimleri artan iş yüküne tepkili: Sihirbaz değiliz

Türkiye’de hastaların ilk müracaat ettikleri aile Hekimleri, gittikçe artan iş yükü nedeniyle tükenmişliğe doğru sürükleniyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yeni yapılan düzenlemelerle birlikte 2026 yılında hem hastaların hem de aile hekimlerinin daha büyük sorunlarla karşıya karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AHEF'in yeni yönetim kurulu başkanı Dr. Taner Balbay, "Asıl görevi koruyucu hekimlik olan, anne karnından ölüme kadar kendisine kayıtlı hastalara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunan aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görevleri o kadar fazla ve ayrıntılı ki, yetişmekte zorlanırlarken bu da yetmezmiş gibi her geçen gün ek sorumluluklar yüklenmek istenmektedir.

Her ay belli sayıda kronik hastalık takibi (HYP) yapması istenen aile hekimlerine, bu işleri yaparken her gün belirli sayıda hasta bakmasını istemekte, 'ikinci üçüncü basamağa hasta sevk oranın belirli oran üzerinde olursa destek ödemen kesilir, ağrı kesici, mide ilacı ve nonsteroid fazla yazarsan teşvik alamazsın, hastalara telefonla ulaşıp hasta memnuniyet anketi yapıldığında oranların düşükse teşvik alamazsın' denmektedir" diye konuştu.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARILMASI İSTENMEKTEDİR"

Balbay sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi de kronik hastalık takibi (HYP) modülüne yeni izlemler eklenmiştir. Yeni yılla birlikte aile Hekimlerinin bu izlemleri de yapması, yapmazlarsa destek ve teşvik alamayacakları söylenmiştir. 17.11.2025 tarihi itibarıyla koroner arter hastalığı, inme, astım, KOAH, kronik böbrek yetmezliği modüllerinin kronik hastalık takibi (HYP) modülüne eklendiği bildirilmiştir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının bu yükün altından kalkmaları mümkün değildir. Şapkadan tavşan çıkarılması istenmektedir.

Aile hekimleri sihirbaz değildir. Koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi hizmetlerinin ilk basamağı aile Hekimlerine fazla iş yükleyerek hem verim düşürülmekte hem de vatandaşın kaliteli 1.basamak sağlık hizmetleri alması engellenmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın, birinci basamak ile ilgili yönetmelik çıkarma ve kararlar alma durumunda, 29 bin aile hekiminin temsilcisi AHEF'in de görüşlerini ve önerilerini almaları hem halkımızın daha kaliteli hizmet almasını hem de sahada çalışan aile hekimlerinin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır."