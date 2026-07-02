Aile hekimlerinden 'yönetmelik' isyanı: 'Kanser hastası hekimlerin sözleşmeleri feshediliyor!'

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), aile hekimliği çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dernek, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan düzenlemelerin aile hekimleri ve sağlık çalışanları açısından ciddi hak kayıplarına yol açtığını belirtti.

GELİRLERİN YÜZDE 65’İ PERFORMANSA BAĞLANDI

İSTAHED açıklamasında, son olarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile aylık gelirlerin yaklaşık yüzde 65’inin performans kriterlerine bağlandığı ifade edildi.

Dernek, bu düzenlemenin özellikle uzun süreli tedavi görmek zorunda kalan aile hekimleri ve sağlık çalışanları için ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“HASTA OLAN HEKİM SİSTEM TARAFINDAN KAPININ ÖNÜNE KONULUYOR"

Açıklamada, kanser, ağır kronik hastalıklar ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden hekimlerin önce gelirlerinin büyük bölümünü kaybettiği, ardından 180 günü aşan rapor süreleri gerekçe gösterilerek sözleşmelerinin feshedildiği kaydedildi.

İSTAHED, mevcut mevzuat nedeniyle sözleşmesi feshedilen hekimlerin iki yıl boyunca yeniden aile hekimliğine dönemediğini belirterek, “Yıllarca bu ülkenin insanına hizmet etmiş, salgınlarda, depremlerde ve afetlerde fedakârca görev yapmış hekimler ve sağlık çalışanları, hasta oldukları gün sistem tarafından kapının önüne konulmaktadır” ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dernek, söz konusu düzenlemeye karşı açılan davada Danıştay’ın önce yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, ancak daha sonra yapılan itiraz üzerine bu kararın kaldırıldığını ve sözleşme fesihlerinin uygulandığını bildirdi.

Hukuki sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, ortaya çıkan mağduriyetin telafisi güç sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

“BU MUAMELEYİ KABUL ETMİYORUZ”

İSTAHED açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hasta olduğu için gelirinden olan, tedavi gördüğü için işinden edilen, yaşam mücadelesi verirken bir de geçim ve gelecek kaygısıyla baş başa bırakılan meslektaşlarımızın uğradığı bu muameleyi kabul etmiyoruz. Hekimlik suç değildir. Hastalanmak hiç değildir.”

Dernek, sözleşmeleri feshedilen aile hekimliği çalışanlarının yanında olacaklarını ve görevlerine iade edilene kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.