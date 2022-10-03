Aile sağlığı merkezlerindeki çalışanların çalışma koşullarına dikkat çekildi

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarının iş yüküne dikkat çekerek “Bu yoğun iş yüküne karşın en düşük ücretleri alıyorlar. Bu nedenle kadroları boş kalıyor. Sadece 14 gün izin kullanabiliyorlar” dedi.

ASM çalışanlarının sorunlarına ilişkin bilgi notu hazırlayan Uğur, “ASM’lerde gebe izlem, bebek izlem, okul taramaları, ergen kanser taramaları, obezite izlem, kan alma, enjeksiyon-pansuman-tansiyon takibi, sekreterya işlemleri, gebe ve bebek aşılamaları, hamilelik gerçekleştiriliyor. Bu yoğun iş yüküne karşın kamu sağlık hizmetlerinde en düşük ücretleri ASM çalışanları alıyor” dedi. Aile hekimliğinde kayıtlı nüfus sınırlamasının yönetmelikle 4 bin olarak sınırlandığını söyleyen Uğur, “Buna rağmen, bazı il sağlık müdürlüklerinde 3 bin 500 ile sınırlandırılmıştır. Aile sağlığı çalışanları, kayıtlı nüfus üzerinden maaş almakta, kayıt yapılamayınca maaşlar azalmaktadır” dedi.

ASM çalışanlarının, Beyaz Reform adı altında getirilen teşvik ödemeleri nedeniyle de hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Uğur, “Günlük 76 muayene yapma şartı gelmiştir. Bu yapıldığında da aile sağlığı çalışanı maaşının yüzde 3 oranında teşvik ödemesi almaktadır. Bu sistem, çalışanlar arasında iş barışını bozuyor. Sorunun çözümünün tek yolu var, o da asgarisi yoksulluk sınırı olarak ‘tek kalem maaş’ olarak düzenlenmesidir” önerisini getirdi.