Aile sağlığı merkezlerindeki çalışanların çalışma koşullarına dikkat çekildi
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, "Yoğun iş yüküne karşın en düşük ücretleri aile sağlığı merkezindeki çalışanlar alıyorlar. Bu nedenle kadroları boş kalıyor" dedi.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarının iş yüküne dikkat çekerek “Bu yoğun iş yüküne karşın en düşük ücretleri alıyorlar. Bu nedenle kadroları boş kalıyor. Sadece 14 gün izin kullanabiliyorlar” dedi.
ASM çalışanlarının sorunlarına ilişkin bilgi notu hazırlayan Uğur, “ASM’lerde gebe izlem, bebek izlem, okul taramaları, ergen kanser taramaları, obezite izlem, kan alma, enjeksiyon-pansuman-tansiyon takibi, sekreterya işlemleri, gebe ve bebek aşılamaları, hamilelik gerçekleştiriliyor. Bu yoğun iş yüküne karşın kamu sağlık hizmetlerinde en düşük ücretleri ASM çalışanları alıyor” dedi. Aile hekimliğinde kayıtlı nüfus sınırlamasının yönetmelikle 4 bin olarak sınırlandığını söyleyen Uğur, “Buna rağmen, bazı il sağlık müdürlüklerinde 3 bin 500 ile sınırlandırılmıştır. Aile sağlığı çalışanları, kayıtlı nüfus üzerinden maaş almakta, kayıt yapılamayınca maaşlar azalmaktadır” dedi.
ASM çalışanlarının, Beyaz Reform adı altında getirilen teşvik ödemeleri nedeniyle de hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Uğur, “Günlük 76 muayene yapma şartı gelmiştir. Bu yapıldığında da aile sağlığı çalışanı maaşının yüzde 3 oranında teşvik ödemesi almaktadır. Bu sistem, çalışanlar arasında iş barışını bozuyor. Sorunun çözümünün tek yolu var, o da asgarisi yoksulluk sınırı olarak ‘tek kalem maaş’ olarak düzenlenmesidir” önerisini getirdi.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- İstanbul'da yağış etkili oldu
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- 'Yaşayan Nostradamus'dan dehşete düşüren tahmin
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?