Aile sağlığı merkezlerinin iş yükü patladı
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 13 yıl önce sağlık ocakları yerine aile hekimliği sistemine geçildi, birinci basamak sağlık hizmetinin neredeyse tamamı aile hekimliğine aktarıldı. Aile hekimleri hem kendilerine kayıtlı yaklaşık üç bin hastaya bakarken hem de çalıştığı sağlık merkezinin finansal giderlerini, tıpkı bir işletme gibi yönetmek durumunda. Aile hekimleri ve ASM çalışanları ekonomik sıkıntılar nedeniyle sistemden çıkmak isterken bir yandan da iş yükleri artmaya devam ediyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden hazırladığı çalışmaya göre, 2017’den bu yana ASM sayısı yüzde 5, ASM birim sayısı yüzde 10, iş yükü ise yüzde 32 arttı. 2017’de ASM sayısı 7 bin 774’ken 2022’de 8 bin 172’ye, birim başına düşen başvuru sayısı da 9 bin’den 11 bin 900’e yükseldi.
(Kubilay Yalçınkaya)
MUAYENE BAŞINA 4.5 TL
SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Günlük 76 muayene gerçekleştiren aile hekimi, aylık 7 bin 547 TL teşvik ödemesi alıyor. Aylık toplam muayene sayısı ise 1672. Hekim muayene başına 4.5 TL, hemşire ise 0.4 TL teşvik ödemesi alıyor” ifadelerini kullandı.
Beyaz reformla getirilen bu teşvik ücretleri ayaktan başvuruları yüzde 35 artırdığına dikkat çeken Yalçınkaya, “Devlet, vatandaşın cebinden aldığını aile hekiminin cebine koyar gibi yaparak sarf ve cari harcamalar ile hekimin diğer cebinden alıyor” dedi.
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