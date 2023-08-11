Ekonomik kriz nedeniyle giderlerini karşılayamayan aile sağlığı merkezleri kapanıyor!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:05

Derinleşen ekonomik kriz ve zam fırtınası nedeniyle aile sağlığı merkezleri (ASM) kapanıyor. Gidişata dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yayımlayan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK), krizin birinci basamak sağlık hizmetlerine yansımasını aktardı.

Açıklamayı TTB AHEK Başkanı Emrah Kırımlı okudu. Kırımlı, “Hükümetin kendi eliyle oluşturduğu, çalışanların kursağından alıp bir avuç zenginin sermayesine katılan yüksek enflasyon ve vergilerdeki ciddi artış, toplumu olumsuz etkilediği gibi aile sağlığı merkezlerini kapanma noktasına getirdi. Durmak bilmeyen zamlar sonucu aile sağlığı merkezlerinin çoğu kapandı. Yurttaşlar hekimsiz kaldı” dedi.

ASM’lerde tüm malzemelerin aile hekimleri tarafından karşılandığını belirten Kırımlı, “Sağlık Bakanlığı ASM’lerde güvensiz çalışan sekreterinden hizmetlisine, hemşiresine, bina kirasına kadar kullanmak üzere bir ek ödeme yapıyor. Ancak bu ek ödeme, zamlar karşısında eriyip gitti” ifadelerini kullandı. Kırımlı, “Hükümet aile hekimlerine ASM’leri kiralayarak ücret alıyor. Üstelik ek ödemeleri sadece yüzde 17 oranında artırırken kendi aldığı kiralara yüzde 80 oranında zam yapıyor. Özel kişilerden kiralanan ASM’ler ise ev sahiplerinin insafına terk ediliyor” diye konuştu. Bu durumun ASM’lerden hizmet alanların cezalandırılmasıyla sonuçlandığını vurgulayan Kırımlı, “Aile hekimliği işveren haline getirildi. Bakanlık uyguladığı aile hekimliği sistemiyle çalışanları performansa dayalı çalışmaya ve işletmeci olmaya zorluyor” değerlendirmesinde bulundu.

(Emrah Kırımlı)

‘ŞİRKETLERİN KİRALARI KULLANILABİLİRDİ’

Aile hekimliği sisteminin devamının hekimlerin sırtına yıkıldığına dikkat çeken TTB AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, “Yüz milyonlarca dolar kâr ettiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca açıklanan şirketlerin, ertelenen havalimanı kiralarıyla ve şehir hastanelerine ödenen altı aylık kira ile ülkenin tüm mahallelerine hepimizin erişebileceği yeni ASM’ler yapılabilirdi” ifadelerini kullandı. Kırımlı, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamu binalarında kamu eliyle tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanarak ücretsiz sunulması hepimizin yararınadır. Bizler, ASM’ler kamu binalarında hizmet versin ve giderleri genel bütçeden karşılansın, çalışanlara kadro sağlansın istiyoruz. İşveren ve işletmeci hekimliğin son bulmasını istiyoruz” dedi.