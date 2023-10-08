Aile sağlığı merkezini basıp doktorları darbeden o saldırgan tutuklandı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:06

Güncelleme: 08.10.2023 - 08:06

Kocaeli'nde aile sağlığı merkezinde 3 hekimi darp eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşine ise ev hapsi verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ve yakınları ile Doktor Serdar Erişti arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada N.T. ile oğlu O.T., doktor Serdar Erişti'yi darbetti.

3 HEKİM YARALANDI

Olayı ayırmaya çalışan Ahmet Murat Kazan ve Yılmaz Sarıkaş isimli iki doktor da N.T. ile O.T. tarafından darbedildi. Olay sonrasında saldırganlar kaçarken yaralanan 3 hekim çevre hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması neticesinde olaya karışan N.T. ve eşi G.T. yakalanarak adliyeye sevk edildi, oğlu O.T. ise hala firari durumda.

TUTUKLANDI

Yakalanan N.T., kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi G.T.'ye ise ev hapsi verildi.