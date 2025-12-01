Aileler dikkat! Yenidoğanlarda solunum enfeksiyonu alarmı

Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, aşıları tamamlanmamış bu en hassas grubun kapalı ortamlarda bir araya gelmesiyle enfeksiyon kapma riskinin belirgin şekilde arttığı uyarısında bulundu. Ailelerin dikkat etmesi gereken bu kritik sağlık sorununda, virüslerin hızına dikkat çeken Dr. Öktem, “Adenovirüs ve RSV gibi virüsler bebeklerde hızla alt solunum yoluna inerek ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle en küçük belirtiyi fark ettiğiniz anda acil servise veya yenidoğanpolikliniğine başvurmak hayati önem taşıyor” dedi.

YENİDOĞANLARDA RİSK FAKTÖRLERİ

Solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle yeni doğan döneminde ciddi risk oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Öktem, “Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş bebekler, aile büyüklerinden veya kardeşlerinden enfeksiyon kapabilir. Solunum sıkıntısı, hızlı solunum, apne, morarma, öksürük ve ateş gibi belirtiler görülüyorsa vakit kaybetmeden acil servise veya yenidoğan polikliniğine başvurmak gerekir” diye konuştu.

KORUYUCU ÖNLEMLER VE TEDAVİ

Riskli bebeklerde pasif bağışıklık sağlayan aşı uygulamalarının bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öktem, “Mart ile Kasım ayı arasında RSV için kriterleri karşılayan bebekler, pasif bağışıklık ile korunabiliyor. Gebelik döneminde anneye uygulanan bazı aşılar da doğum sonrası bebeğin enfeksiyona karşı korunmasına yardımcı oluyor. Tedavi süreci genellikle fizik muayene, akciğer grafisi, ultrason ve kan testleri ile başlıyor. Gerektiğinde antibiyotik uygulanabiliyor, sıvı ve beslenme desteği sağlanıyor. Solunum sıkıntısı olan bebeklerde ise mekanik ventilatör desteği gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.

Ailelere önemli önerilerde bulunarak, “En küçük belirtiyi fark ettiğinizde geç kalmadan profesyonel destek alın. Özellikle prematüre ve risk grubundaki bebeklerde erken müdahale hayat kurtarır. Evde hijyen önlemleri, kapalı alanlarda kalabalıktan kaçınmak ve aşı takvimini aksatmamak da riski azaltır” diye konuştu.