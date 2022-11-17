Akciğer kanserinde sigara ve hava krililiği başlıca riskler arasında

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Türk Tıbbı Onkoloji Derneği tarafından yapılan çalışma ile Türkiye’nin akciğer kanseri risk haritası çıkarıldı.

2020’den bu yana devam eden ankete, 81 ilde yaşayan 38 bin 623 kişi katıldı. Çalışmanın sonuçları dün İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen panelde paylaşıldı. Verilere göre akciğer kanseri, erkeklerde daha fazla görülüyor. Akciğer kanserine neden olan risklerin başında sigara gelirken diğer riskler arasında en üst sırada hava kirliliği yer alıyor.

Toplantıda konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, “Akciğer kanserinin yayılmadan önce tespit edilmesi, başarılı bir tedavi olasılığını artırır” dedi.

Derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Özlem Sönmez de “İlk hedefimiz, kanseri önleyemiyorsak erken tanı koymak” ifadelerini kullanırken AstraZeneca Türkiye Başkanı Serkan Barış, amaçlarının kanseri, ölüm nedeni olmaktan çıkartmak olduğunu söyledi.

Sigaranın, akciğer kanserinde en önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör, “2040 yılına kadar yılda 75 bin kişinin akciğer kanseri hastası olacağı tahmin ediliyor” dedi.